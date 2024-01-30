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Antakya'da çıkan çadır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Antakya ilçesinde Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen çadır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında çadır tamamen küle döndü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan çadır yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen çadır yangını meydana geldi. Yaşam alanı olarak kullanılmayan çadırdaki yangını gören vatandaşları 112'yi arayarak durumu bildirdi. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında çadır adeta küle döndü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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