Hatay'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yakınlarını kaybedenler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Narlıca Deprem Mezarlığı’nı ziyaret ederek dua etti ve kabirleri suladı.

Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gidenler, yakınlarının kabirlerini suladı, çiçek bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, mezar başlarında dua etti.

Ziyaretçilerden Tecettin Faiz (63), AA muhabirine, depremde 3 evladını kaybettiğini ve onların kabrine bayram ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Çocuklarının kabrine kırmızı kravat takarak geldiğini ifade eden Faiz, şöyle konuştu:

"Onların hatırına her bayram giyindiğim gibi giyinip geldim. Bu saatten sonra 63 yaşındayım hiçbir şeyin tadı kalmadı, tek bir kızım hayatta, diğerlerini kaybettim. Bu saatten sonra her şey güllük gülistanlık olsa ne olur, bizim için hayat bitti. Allah mekanlarını cennet eylesin, Rabb'im sevdi, yanına aldı."

Yakınlarının kabrini ziyaret eden Nezaket Çalır da yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu dile getirdi.

Depremde kaybettiği halası, kayınbiraderi ve yeğenlerinin mezarını ziyaret eden Fatma Öntoplar ise üzgün olduklarını belirterek, "Mezara bakıp susuyoruz ama eve gittiğimizde içimiz ateş gibi, bayram onlarsız anlamsız geçiyor, üzülüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Vitor Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz

Genç kadının haklı isyanı! 2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum

Mali'den çok konuşulacak çıkış! Hangi soydan geldiğini açıkladı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Vitor Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi

Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti