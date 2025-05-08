Hatay'daki Tekstil Deposunda Yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde tekstil deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan tekstil deposunda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Çıkan yangından dolayı depoda maddi hasar oluştu. - HATAY