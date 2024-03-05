Antakya'da barakada çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurulan barakada yangın çıktı. Vatandaşların 112'yi aramasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY