Antakya'da Motosiklet Kazası: Köpeğe Çarpmamak İçin Ani Manevra Yapıldı
Antakya'nın Narlıca mevkisinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
HATAY'ın Antakya ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Reyhanlı kara yolu Narlıca mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.