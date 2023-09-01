Hatay'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu hasar gören Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Narlıca Mahallesi'nde bulunan 8 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı ve enkazlar döküm alanlarına taşındı.