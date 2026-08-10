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Hatay'da yangın kontrol altına alındı

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Narlıca Mahallesinde saat 15.40 sıralarında çıkan yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye Daire Başkanlığı, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Narlıca Mahallesinde saat 15.40 sıralarında çıkan yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye Daire Başkanlığı, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. 24 araç, 80 personel ve 3 hava aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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