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Antakya'daki Deprem Şehitliği'nde Çocuk Mezarlarına Oyuncak Bırakıldı

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HATAY'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitliği'ndeki çocuk mezarlarına vatandaşlar oyuncak bıraktı.

HATAY'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitliği'ndeki çocuk mezarlarına vatandaşlar oyuncak bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yıl dönümünde vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Narlıca Deprem Şehitliği'ni ziyaret edenler, çocuk mezarlarına balonlar asıp, oyuncak bıraktı, dua etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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