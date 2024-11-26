Antakya'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde Narlıca Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.