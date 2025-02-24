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Hatay'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

Hatay'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kaza, Antakya-Altınözü kara yolu Narlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya- Altınözü kara yolu Narlıca mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 DLE 405 plakalı hafriyat kamyonu devrilerek yolun tek şeridini kapattı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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