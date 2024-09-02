Antakya'da prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Narlıca Mahallesi'ndeki bir prefabrik evde çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'ndeki bir prefabrik evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonrası prefabrik ev, kullanılamaz hale geldi.