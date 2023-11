CHP Lideri Özel: Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim (2)

DEPREM MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerle birlikte, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret edip dua etti.

'BELEDİYEDEKİ ÇOĞUNLUĞU İSTİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile beraberindekiler daha sonra Dörtyol ilçesindeki Halk Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Özgür Özel, Türkiye'nin ikinci yüzyılının birinci kurultayında, 43 yaş ortalamasıyla tarihin en genç parti meclisini seçen delegelere, üyelere ve 7'nci Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na selam gönderdi. Özel, "CHP kurultayları görev almaz, görev verir. Başka kurultaylar gibi değildir. Liderin salona girdiğinde herkesin ayağa kalktığı, 'Otur' deyince oturan, onun listesini onaylayan, 1,5 saatte kurultay bitirenlerden değildir. Bizde herkes Cumhuriyet için, bu ülkenin, bu partinin iyiliği için çalışır, çabalar, karar verir. Şimdi o kurultay bize bir görev verdi, size bir görev verdi, hepimize bir görev verdi. Atatürk'ün partisini iktidar yapma görevi aldık. Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın yolu, önümüzdeki yerel seçimlerden geçiyor. Biz, elimizdeki Hatay, İstanbul dahil tüm büyükşehirleri tekrar kazanacağız. Ayrıca, üzerine Türkiye'de büyükşehirler, Hatay'da da ilçeler ekleyeceğiz. Bunların da en başında gelenlerinden biri Dörtyol Belediyesi'ni alacağız. Dörtyol'u alalım ki, daha pek çok ilçeyi alalım ki, bundan sonra CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanının elini, kolunu bağlayamasınlar, belediyedeki çoğunluğu istiyoruz" dedi.

'İHRACATÇIYA DEĞİL, ÜRETİCİYE DESTEK İSTİYORUZ'

Yerel seçimleri kazandıktan sonra Dörtyol'un sorunlarını teker teker çözeceklerini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"CHP gelecek, her şey çok güzel olacak. Sonra daha çok çalışacağız, var gücümüzle çalışacağız ve sonra artık kimsenin narenciye üreticisini ezmesine izin vermeyeceğiz. Bu partinin birinci genel başkanı ve Türkiye'nin birinci Cumhurbaşkanı, 'Köylü milletin efendisidir' demişti. Sonuncusu, 'Al ananı da git' diyor. İnsan utanır. Hatay'da 1,6 milyon ton narenciye üretildi. Düşünün parayı. Kilosu 3 liraya satılanı 1 lira fazlaya satsanız 1,6 milyar Hatay'a ek katkı olacak ama beceriksizler yüzünden, kötü yönetim yüzünden, üreticiye doğru destek, doğru danışmanlık yapılmadığı için bu sene ürünün yüzde 40'ı dalda kaldı. Kayba bakın. Toplatmaya, İstanbul'a yollatmaya masraflar engel oluyor. Ürünümüzü dalda bırakanlara yazıklar olsun. Bu ürünün dalda kalması, bir anda 6 liralık mazotun 30 liraya çıkmasındandır. Bu ürünün dalda kalması, artık mazot fiyatlarına çiftçinin yetişememesidir. Bu ürünün, toplamaya gelen işçinin maliyeti ve İstanbul'a gitmesi, Anadolu'nun dört bir yanına gitmesi imkansız hal gelmiştir. Bu yüzden narenciye üreticisine doğrudan destek vermek şarttır. İhracatçıya değil üreticiye destek istiyoruz."

GÖLGE BAKANLAR, BAKANLARI TAKİP EDECEK

CHP'nin iktidar kadrosunda, hangi bakan varsa onun tam karşısında, o konuyu bakandan daha iyi bilen bir gölge bakan olacağını kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"Meseleyi sadece sermaye için değil, halk için okuyan, gören, işçiyi seven, esnafı seven, çiftçiyi seven, köylüyü seven, sizin için çalışacak bakanlarımız var. Şimdi, bundan sonra Tarım Bakanı ne yaparsa onu adım adım takip edecek ve bundan sonraki süreçte sizin sesinizi tüm Türkiye'ye duyuracak bakanımız var. Tarım Bakanını gölgesi gibi takip edecek gölge Tarım Bakanımız var. Çok çalışacak ve sesinizi duyuracak. Bu kardeşiniz, hem Dörtyol'un hem Hatay'ın tüm sorunlarını Türkiye'ye duyurmaya söz verdi. Ben 15 gün önce genel başkan adayı olarak Hatay'daydım. İl binamızın önünde dünya kadar kamera, kalabalık vardı. Dedim ki '80 ilde siyaset yaparım, Hatay'da yapmaya gerek yok. Ama Hatay'ın sesini duyurmaya gerek var."

YOLSUZLUK İDDİASI

Özel'in sözünü kesen bir kadın, yolsuzluk iddiasında bulundu. Bunun üzerine konuşan Özel, "Bir ablamız sesini duyurmak istediğini söyledi. Ablamızın söylemeye çalıştığı şu; Dörtyol Kaymakamlığı yardım kolilerini dağıtmak yerine orada bir yolsuzluk yapmış, onunla ilgili Dörtyol Kaymakamlığı'na, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum. Ayrıca CHP'nin İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş bu konuyla ilgili yarın ilgilenecek. Buradaki soruşturmaya hep birlikte dikkat kesileceğiz, söz veriyoruz. 'Ben CHP'li değilim ama kaymakamın yaptığını kime söylediysem sesimi duyuramadım, ezildim' diyor. Ben de diyorum ki; karınca gibi seni ezemezler. Karıncanın kardeşi var o da CHP'dir. Dörtyol'da 60 kişi hayatını kaybetti, Allah gani gani rahmet eylesin ama Hatay ve diğer ilçeleri çok büyük bir yıkımla karşı karşıya. Geç geldiler, erken gittiler. Her yerde yıkımı bitirdiler, Hatay'da yapmadılar, ihtiyaç olan deprem konutunun 10'da birine bile başlamadılar ve senesi geliyor insanlar çadırda, konteynerde bu sorunun gündemde tutulmasını istiyorlar" diye konuştu.

'HERKESİ CHP'YE, BABAEVİNE DAVET EDİYORUM'

Çiftçinin de emekçinin de emeklinin de dostunun CHP olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İyi olsun diye başka yerlere oy verenlerin artık ağızları yandıysa, artık bir şeyler değişsin istiyorlarsa ben CHP'nin Genel Başkanı olarak hepsini CHP'ye, yani babaevine davet ediyorum. Babaevinin kapıları açık. Herkes babaevinde doğar, kimi ırakta oturur, kimi yakında. Kimi büyüğünü arzular, kimi de küçüğüne kanaat getirir ama herkes bilir ki babaevinde çorba kaynamaktadır, bacası tütmektedir. O babaevinin bacasını tüttürenler işte burada. CHP'ye gelen herkes baş tacı, çünkü başkan dese ki 'Sokmam', derler ki 'Tapusu sende mi?' Biz desek ki 'Sokmuyoruz', derler ki 'Nasıl sokmuyorsun, tapusu senin mi? Vallahi doğru. Ne Kemal Beyin ne Özgür Özel'in. Ecevit'in de değildi, İsmet Paşa'nın da. Babaevinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Mustafa Kemal Atatürk. Dörtyol'da Atatürk'ü seven herkesi, Atatürk'ü seven milliyetçileri, Atatürk'ü seven, başka partilere geçmişte oy veren herkesi Atatürk'ün kurduğu partiye, babaevine davet ediyoruz. Hatay'ı çok seviyoruz, Dörtyol'u çok seviyoruz. Seçimlerde Dörtyol Belediyesi'ni kazanmayı, Dörtyol'un bundan sonraki sürecine Ekrem Başkanın İstanbul'u gibi bambaşka bir sosyal belediyeciliğin sözünü veriyoruz."

Konuşmaların ardından Özgür Özel ve beraberindekiler, Erzin ilçesine hareket etti.