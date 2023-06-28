Bakan Koca, Hatay'da Mezarlıkları Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkları ziyaret ederek vatandaşların acısını paylaştı. Bakan Koca, Narlıca Mezarlığı'nın depremin anısını yaşatacak bir mezarlık olduğunu belirtti.

BAKAN KOCA, MEZARLIKLARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Antakya ilçesindeki Narlıca Mezarlığı'nı ziyaret edip, vatandaşların acısını paylaştı. Burada, basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Koca, "Narlıca Mezarlığı, yaşanan trajedinin nesiller boyu hatırlanacağı bir mezarlık. Hepimiz için bir anıt mezar olacak. Depremin yaşandığı ikinci günden sonra planlamasını yaptığımız ve erken dönemde altyapı düzenlemesini yapıp faaliyete geçirdiğimiz, depremde kaybettiğimiz canlarımızı erken dönemde hızla defnettiğimiz bir mezarlık. Eğer erken dönemde bu hazırlıklar yapılmamış olsaydı çok büyük sıkıntılar yaşanabilirdi" dedi.