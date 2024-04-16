Van'da aç kalan tilkiler karda yiyecek aradı

VAN - Van'da aç kalan 2 tilki, İpekyolu ve Bahçesaray kırsalındaki yerleşim yerlerin yakınlarında yiyecek aradı.

Kış mevsimin etkili olduğu kentte en çok kar yağışı Bahçesaray ve İpekyolu kırsalında yaşandı. Kar yağışı ve çığların düştüğü 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde Mart ayında kar kalınlığı 3 metre 22 santim olarak kaydedilmişti. Yoğun bir kış mevsimi geçiren bölgede insanlar kadar yaban hayvanları da etkilendi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı kentte aç kalan hayvanlar, bazen yerleşim yerlerine yakın alanlara inip yiyecek arıyor. Aç aklan bir tilki Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan Yukarı Narlıca Mahallesi ile İpekyolu ilçesindeki kırsal mahalle yakınlarına gelerek yiyecek aramaları vatandaşlar tarafından kaydedildi.