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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi ormanlık alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

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