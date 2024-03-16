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Kilis'te Kaybolan 3 Küçükbaş Hayvan Bulundu

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Kilis'te Narlıca Köyü Hizolar Mezrası'nda kaybolan 3 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'te kaybolan 3 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Narlıca Köyü Hizolar Mezrası'nda hayvancılıkla uğraşan V.H. 3 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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