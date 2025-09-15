Hatay'da Yangın: Müstakil Evde Hasar Oluştu
Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde bir tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle civardaki meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından dolayı evde hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa