Haberler

Hatay'da bayram dolayısıyla Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret ederek dua etti ve kabirlerin bakımını yaptı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı dolayısıyla Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Afette yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta, bayramın ilk gününde yoğunluk oluştu.

Yakınlarının mezarlarına çiçek bırakan ziyaretçiler, dua etti. Kabirleri sulayıp bakımını yapan aileler, duygu dolu anlar yaşadı.

Ziyaretçilerden Kadir Yücedağ, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde annesi, kız kardeşi ve iki yeğenini kaybettiğini söyledi.

Acısının taze olduğunu dile getiren Yücedağ, bayramın kendisi için buruk ve zor geçtiğini anlattı.

Afette yaşamını yitiren ablası ve eniştesinin kabrini ziyaret eden Yaşar Yanalak da bayramı sevdiklerinden uzak karşıladığını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA / Salim Taş
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz

Kılıçdaroğlu kameralar karşısında! Özgür Özel ile bayramlaşacak mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler