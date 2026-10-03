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Hatay Antakya'da yanan Fiat Doblo itfaiye tarafından söndürüldü

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Hatay Antakya'da yanan Fiat Doblo itfaiye tarafından söndürüldü
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Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde Altınözü-Antakya kara yolunda seyir halindeki Fiat Doblo marka hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da seyir halindeki Fiat marka hafif ticari araç, alevlere teslim olarak dakikalar içinde kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın; Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde Altınözü-Antakya kara yolunda meydana geldi. Yolda ilerleyen Fiat marka hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında araç alevlere teslim oldu. Aracın yandığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

"Biz karşıda çalışıyorduk ve dışarı baktığımızda alevler için yanıyordu"

Aracın birden alev alarak yandığını ifade eden Hamdi Gökler, "Arkamdaki araba yandı. Biz karşıda çalışıyorduk. Dışarı baktığımızda alevler için yanıyordu. İtfaiye ekiplerine haber ettiler ve söndürdüler. Araba şimdi yanık halde duruyor. Arabanın markası Fiat Doblo'ydu. Yanarken sürücüsü yanındaydı ve sonra gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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