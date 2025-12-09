Damperi açık hafriyat kamyonu trafik ışıklarına çarptı
Hatay'ın Antakya ilçesinde damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu, trafik ışığına çarparken cep telefonu ile kaydedildi. Olay, Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi.
Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Trafikte bir süre ilerleyen kamyon yürekleri ağza getirirken, trafik lambasına da çarptı.
Kamyonun trafik ışığına çarpma anı anbean görüntülendi. - HATAY
