Damperi açık hafriyat kamyonu trafik ışıklarına çarptı

Hatay'da trafikte damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun trafik ışıklarına çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Trafikte bir süre ilerleyen kamyon yürekleri ağza getirirken, trafik lambasına da çarptı.

Kamyonun trafik ışığına çarpma anı anbean görüntülendi. - HATAY