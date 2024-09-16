Hatay'da Park Halindeki Tır Alev Alev Yandı
Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde park halindeki bir tır, çıkan yangın neticesinde tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'da park halindeki tır alevlere teslim olarak yandı.
Yangın; Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan tırda yaşandı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Kısa sürede alet topuna dönen tırdaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında; tır kullanılmaz hale döndü. - HATAY