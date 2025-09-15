Hatay'da 2 Katlı Evde Yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Narlıca Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını çevre yapılara sıçramadan söndürdü.

Ev, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.