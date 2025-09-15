Haberler

Hatay'da 2 Katlı Evde Yangın

Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Narlıca Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını çevre yapılara sıçramadan söndürdü.

Ev, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
