Hatay'da freni arızalanan kamyonun çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
Antakya-Altınözü kara yolu Narlıca mevkisinde freni arızalanan bir kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak 3 otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da freni arızalanan kamyonun 3 otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Antakya- Altınözü kara yolu Narlıca mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 RS 882 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken freninin arızalanması sonucu kontrolden çıktı.
Kamyon, seyir halindeki 2 araca çarptıktan sonra bir otomobilin üzerine devrildi.
Kazada, kamyon sürücüsüyle otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.