Akşam saatlerinde bölgede etkili olan sağanak yağış Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hayatı olumsu etkiledi. Orhangazi'ye bağlı Sölöz Mahallesi'nde Sölöz deresi taştı, bir çok evde su baskınları yaşandı. Orhangazi-İznik karayolu Sölöz, Narlıca, Paşapınar ve Heceler bölgelerinde yol bazı bölgelerde su baskını nedeniyle kapandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi sele teslim oldu

BURSA - Akşam saatlerinde bölgede etkili olan sağanak yağış Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hayatı olumsu etkiledi. Orhangazi'ye bağlı Sölöz Mahallesi'nde Sölöz deresi taştı, bir çok evde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle Orhangazi-İznik karayolu Sölöz, Narlıca, Paşapınar ve Heceler bölgelerinde yol bazı bölgelerde su baskını nedeniyle kapandı. Kapanan yollar ekiplerin müdahalesi ile açıldı.

Orhangazi'ye bağlı Sölöz mahallesini sel vurdu. Orhangazi bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Orhangazi ovasında bir çok tarım alanında su baskınlarına neden oldu.

Sölöz deresi taştı, evleri su bastı. Sağanak yağışta Orhangazi'ye bağlı Sölöz Mahallesi'nin içinden geçen Sölöz deresi taştı. Sölöz deresi üzerindeki köprü bölgesinde su baskını yaşandı. Taşan sular dere yakınlarındaki evlerde su baskınlarına neden oldu.

Orhangazi-İznik karayolu bazı bölgelerde kapandı

Yoğun ve şiddetli yağmur nedeniyle Sölöz Mahallesi girişi ile birlikte Orhangazi-İznik karayolunda Sölöz, Heceler, Paşapınar ve Narlıca ile İznik'e bağlı Maşukiye mahallelerinde yol kapandı. Kapanan yollara BUSKİ, Karayolları ve Orhangazi Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yoğun yağmur nedeniyle yollar bozuldu, araçların geçişleri güçlükle sağlandı.

Tarım alanları su altında kaldı.

Yağmur nedeniyle Orhangazi'nin güney yakasında kalan bir çok bölgede tarım alanlarını da su bastı. Sölöz bölgesinde başta zeytinlikler olmak üzere birçok bölgede su baskınları yaşandı.

Belediye Başkanı Sölöz'deydi

Sölöz'de etkili olan sel sonrasında Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da Sölöz'e gelerek ekiplerden bilgi aldı. Sölöz mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bekir Aydın vatandaşlarla konuştu, hasar tespitleri yaptı.