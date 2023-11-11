Haberler

Hatay'da depremden etkilenen 6 bina kontrollü olarak yıkıldı

 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, Narlıca Mahallesi'nde bulunan 6 bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sonrası molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Narlıca Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 bina iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşam

Kahramanmaraş Narlıca Hatay Yaşam Haberler

title