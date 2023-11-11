Hatay'da depremden etkilenen 6 bina kontrollü olarak yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, Narlıca Mahallesi'nde bulunan 6 bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sonrası molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Narlıca Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 bina iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan molozlar kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam