HABER: GÜLARA SUBAŞI - KAMERA: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Narlıca Mezarlığı'nı ziyaret etti. Özel, "Böyle toplu mezarlar olmasın, kimsesizler mezarlıkları olmasın istiyorsak işini herkes düzgün yapacak, dürüstçe yapacak. Bilimden, fenden yararlanarak yapacak. Sağlam binalar yaparsanız, dirençli kentler oluşturursanız böyle mezarlıklarınız olmaz. İşinizi iyi yapmazsanız, birilerine bir kaç kat fazla verirseniz, dere yataklarını imara açarsanız, zemin etütleri sağlam olmayan yerlerde olmayacak yüksek binaların yapılmasına izin verirseniz, sizin aslında yaptığınız şey; kente kötülükten daha da büyüğü bu mezarlığı inşa ederseniz. Bu mezarlıklar öyle kararlarla inşa ediliyor. Buradan her siyasi görüşten, yerel yöneticinin ve siyasetçinin alması gereken dersler var. Bir daha böyle acılar yaşamamak için hepimiz işimizi ciddi, dürüst ve bilimden uzaklaşmadan yapmamız lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Hatay Narlıca Mezarlığı'nı ziyaret etti. Okunan duanın ardından mezarlara karanfil bırakan Özel, ziyaret sonrası şu açıklamayı yaptı:

"SAĞLAM BİNALAR YAPARSANIZ, DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURURSANIZ BÖYLE MEZARLIKLARINIZ OLMAZ"

"O günü bir daha yaşamış olduk. Hepsi 6 Şubat yazan mezar taşları... 6 yaşında olan da var, kendi yaşıtım var, babamın yaşında olan var. İnsan tabi çok duygulanıyor. İnsanlar mezarlık ziyaretlerinden sonra dünya haliyle meşgul olmayı bir süre bırakırlar. Hayatın kıymetsizliğini ve aslında herkesin en sonunda bunu tadacağını, o yüzden de hırslara, tartışmalara, kavgalara gerek olmadığını düşünürler, söylerler. Bir süre sonra bunu unuturlar yine normal koşturmanın içine dönerler. Toplumsal olarak burada onu yapmamak lazım. Arkadaki görüntüden ders almak lazım.

Böyle toplu mezarlar olmasın, kimsesizler mezarlıkları olmasın istiyorsak herkes şini düzgün yapacak, dürüstçe yapacak. Bilimden, fenden yararlanarak yapacak. Sağlam binalar yaparsanız, dirençli kentler oluşturursanız böyle mezarlıklarınız olmaz. İşinizi iyi yapmazsanız, birilerine bir kaç kat fazla verirseniz, dere yataklarını imara açarsanız, zemin etütleri sağlam olmayan yerlerde olmayacak yüksek binaların yapılmasına izin verirseniz, sizin aslında yaptığınız şey; kente kötülükten daha da büyüğü bu mezarlığı inşa ederseniz. Bu mezarlıklar öyle kararlarla inşa ediliyor. Buradan her siyasi görüşten, yerel yöneticinin ve siyasetçinin alması gereken dersler var. Bir daha böyle acılar yaşamamak için hepimiz işimizi ciddi, dürüst ve bilimden uzaklaşmadan yapmamız lazım."