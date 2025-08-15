Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde Narlıca Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde bir saatte kontrol altına alındı. Yangın söndürme işlemlerinin ardından bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerinde orman yangınları devam ederken, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel