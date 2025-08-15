Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ANTAKYA'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerinde orman yangınları devam ederken, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.