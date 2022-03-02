Mustafa Sandal Haberleri - Mustafa Sandal Kimdir - Haberler

İmam, Sezen Aksu üzerinden hilafet çağrısı yaptı: O makamı geri istiyoruz arkadaş

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözlerine tepki gösterdi. Hilafetin geri gelmesini isteyen Konakçı, "Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar. Ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" dedi.

Mustafa Sandal - 17.01.2022