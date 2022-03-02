Mustafa Sandal Haberleri - Mustafa Sandal Kimdir - Haberler

Mustafa Sandal Haberleri
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Mustafa Sandal Biyografisi
Mustafa Sandal Kimdir ?
Mustafa Sandal'dan eski eşi Emina Jahovic'e 1 milyonluk nafaka cevabı! Gizlilik kararını hatırlattıŞarkıcı Emina Jahovic, 2008-2018 yılları arasında evli kaldığı, çocukları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal'ın toplam 1 milyon 105 bin 863 TL'lik nafaka borcu olduğunu iddia etti. Mustafa Sandal'ın avukatı yaptığı açıklamada, dava hakkında gizlilik kararı verildiğini hatırlattı.
Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi! Melis Sütşurup kaç yaşında, nereli?Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melis Sütşurup, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melis Sütşurup hakkında merak edilenler. Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi. Melis Sütşurup kimdir?
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup NişanlandıŞarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlilik için ilk adımı attı. Çift bu akşam aile arasında gerçekleştirilen törenle nişanlandı. İşte detaylar...
Mustafa Sandal yüzüğü taktı, evliliğe ilk adımı attı! İşte ilk fotoğraflarŞarkıcı Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiçeği burnunda çift, akşam saatlerinde aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Ancak Mustafa Sandal'ın giydiği kıyafet sosyal medyanın diline düştü.
Mustafa Sandal-Melis Sütşurup Cephesinde Flaş Gelişme!2018 yılında iki çocuğunun annesi Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal, ikinci kez evleniyor. Mustafa Sandal-Melis Sütşurup çifti, düğün tarihini netleştirdi. İşte detaylar...
Eypio kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Eypio kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eypio'nun şarkıları nelerdir?Türkçe rapçiler arasında en beğenilen isimlerden olan Eypio'nun gerçek ismi nedir merak edildi. Peki, Eypio kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Eypio kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eypio'nun şarkıları nelerdir? Eypio doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Eypio nereli? Eypio'nun tüm rap şarkıları nelerdir?
Magazin D sunucusu Tara de Vries kimdir? Tara de Vries kaç yaşında, aslen nereli, kimin kızı?Magazin D sunucusu kim, Tara de Vries kimdir soruları Kanal D ekranlarında hafta sonları yayınlanan magazin programı Magazin D izleyicileri tarafından araştırılmaktadır. Ekranların sevilen yüzü Tara de Vries hakkında Magazin D sunucusu Tara de Vries kimdir? Tara de Vries kaç yaşında, aslen nereli, kimin kızı? soruları araştırılmaktadır. İşte detaylar haberimizde...
Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanma kararı aldığı Sinan Akçıl'a barışma sinyaliOyuncu Burcu Kıratlı, 7 yıl aradan sonra 'Her Aşk Biraz Komiktir' adlı tiyatro oyunuyla sahnelere döndü. Eşi Sinan Akçıl'dan ikinci kez boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, muhabirin "14 Şubat'ta Sinan Akçıl'dan bir hamle gelse barışır mısınız?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını vererek barışma sinyali verdi.
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Cephesinde Flaş GelişmeŞarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz şubat ayında Burcu Kıratlı ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir kez daha boşanacağı ortaya çıktı. Eşine boşanma davası açan Sinan Akçıl, mahkemeye başvurarak davaya gizlilik gizlik kararı ve yayın yasağı getirtti. İşte detaylar...
Sinan Akçıl Aşk Acısı mı Çekiyor?"Beyaz cennet" olarak anılan Uludağ'ın en renkli festivali Karfest'te sahne alan Demet Akalın, izleyicileri adeta coşturdu. Akalın'ı izlemeye gelenler arasında Sinan Akçıl'da vardı. Akalın'ın sorduğu soruya Akçıl'ın verdiği cevap dikkat çekti. İşte detaylar…
Demet Akalın'ı üzecek haber! Muhabirlerden veto yediSon dönemde girdiği polemiklerle gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde kendisini görüntüleyen gazetecileri terslemişti. Bu duruma kızan magazin muhabirleri, Demet Akalın'ı çekmeme karar aldı. Akalın'ın bu gelişme sonrası yapacağı merak konusu oldu.
Dilber Ay Filminin Galasında Açıkladı! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı BoşanıyorÜnlü şarkıcı Sinan Akçıl, 'Dilber Ay' filminin galasına katıldı. Burcu Kıratlı ile evliliğinde problem olduğu iddia edilen Akçıl, boşanma açıklamasıyla gündem yarattı. İşte detaylar...
Sinan Akçıl'ın yeni dövmesi şaşırttıEşi Burcu Kıratlı'dan boşanacağı konuşulan şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam Bebek'te bir dövmeci çıkışı görüntülendi. Akçıl'ın yeni dövmesi şaşırttı. İşte detaylar...
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten radikal karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklarÜnlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süredir Londra'dan fotoğraf paylaşıyordu. Bu fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre İngiltere'de ev alan çift, projeleri olmadığı dönemde Londra'da yaşayacaklar.
İzel kimdir, gerçek adı nedir? İzel kaç yaşında, nereli? İzel şarkıları nelerdir? İzel tüm şarkı sözleri nedir? İzel'in albümleri!Bugün yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konuklarından İzel kimdir merak ediliyor. Peki, İzel kimdir, gerçek adı nedir? İzel kaç yaşında, nereli? İzel şarkıları nelerdir? İzel tüm şarkı sözleri nedir? İzel'in albümleri! İzel gerçek ismi nedir? İzel'in tüm şarkıları nelerdir? İşte bilgiler...
İmam, Sezen Aksu üzerinden hilafet çağrısı yaptı: O makamı geri istiyoruz arkadaşAnkara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözlerine tepki gösterdi. Hilafetin geri gelmesini isteyen Konakçı, "Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar. Ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" dedi.
Mustafa Sandal'dan şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya destekŞarkıcı Mustafa Sandal, "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşen Sezen Aksu'ya destek çıktı. Sandal, sosyal medya paylaşımında "Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak, akıl ve mantık dışıdır" ifadelerini kullandı.
Sinan Akçıl kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli?Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı programı konuğu Sinan Akçıl kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl şarkıları!
Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi2018 yılında Mustafa Sandal ile tek celsede boşanan şarkıcı Emina Jahovic, 40. yaşına özel pozlar verdi. 2 çocuk annesi Jahovic, kusursuz vücuduyla kendine hayran bırakıyor.
Onno Tunç kimdir? Onno Tunç nasıl öldü, ne zaman öldü? Sezen Aksu Onno Tunç'a hangi şarkıyı yazdı?Sezen Aksu'nun büyük aşkı olan ve İstanbul Beyefendisi olarak nitelediği Onno Tunç hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Onno Tunç kimdir? Onno Tunç nasıl öldü, ne zaman öldü? Sezen Aksu Onno Tunç'a hangi şarkıyı yazdı? Onno Tunç ölümğ nasıl oldu? Onno Tunç
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal'dan destekCem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Diamond Elite Platinum Plus gösterisinde yer verdiği "Allah diyen aslan" esprisini iki yıl önce Doğu Demirkol'un kullandığı ortaya çıktı. Gösterisindeki espiriyi sosyal medya hesabından paylaşarak "Eskilerden bir yorum" notunu yazan Demirkol'a ilk destek Mustafa Sandal'dan geldi.
Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı adlı filminde rol alan başarılı oyuncu Doğu Demirkol, TRT 1'de Tutunamayanlar adlı komedi dizisinde de yer aldı. Doğu Demirkol'u son olarak FOX'ta görmekteyiz. Peki, Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, babası kim? Ahlat Ağacı filmindeki performansıyla çok konuşulan oyuncu Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında soruları gündemde. Komedyen olarak bilinen oyuncu, birbirinden başarılı yapımlarda boy gösterdi. Peki, Doğu Demirkol'un babası aslen nereli?
Yoksay şarkı sözleri nedir? Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay sözleri! 'Yoksay' şarkı sözleri nelerdir?Mustafa Sandal ve İndira Elemes'in birlikte söyledikleri Yoksay şarkısı kısa sürede 1.3 milyon izlenme ve 120 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay sözleri nelerdir? Mustafa Sandal & İndira Elemes - Yoksay şarkı sözleri haberimizde...
Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı adlı filminde rol alan başarılı oyuncu Doğu Demirkol, TRT 1'de Tutunamayanlar adlı komedi dizisinde de yer aldı. Doğu Demirkol'u son olarak FOX'ta görmekteyiz. Peki, Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, babası kim? Ahlat Ağacı filmindeki performansıyla çok konuşulan oyuncu Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında soruları gündemde. Komedyen olarak bilinen oyuncu, birbirinden başarılı yapımlarda boy gösterdi. Peki, Doğu Demirkol'un babası aslen nereli?
Evleniyorlar! Nikah tarihi belli olduMustafa Sandal, üç yıldır birlikte olduğu cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup ile yazın nikah masasına oturuyor.
Emina Jahovic yeni bir aşka yelken mi açtı?2018 yılında iki çocuğunun babası Mustafa Sandal'dan boşanan şarkıcı Emina Jahovic hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Jahovic, ünlü iş insanıyla birliktelik mi yaşıyor? İşte detaylar...
Erol Köse'den Cem Yılmaz-Yılmaz Erdoğan itirafıErol Köse, katıldığı programda Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Köse; "Bana ilk Cem Yılmaz başvurdu. Beni kurtar BKM' den' diyerek. Ben komedinin Tarkan'ıyım, Yılmaz Erdoğan ise Mustafa Sandal'ı." dedi.
Demet Akalın hamile mi? Bebeğin cinsiyeti ne?Ünlü Şarkıcı Demet Akalın'ın yeniden hamile olduğu iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından ünü sanatçının hayranları konuyu araştırmaya başladı. Demet Akalın hamile mi? Bebeğin cinsiyeti ne? Kaç aylık? gibi sorular aratılmaya başlandı.
Son dakika haberleri: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da izlediği "Aida" kapalı gişe oynadıEdinilen son dakika haberine göre İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin bestelediği 4 perdelik opera "Aida"ya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımlarıMustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının üzerinden 96 yıl geçti. 29 Ekim'in coşkusu sosyal medyayı da sardı. Ünlü isimler, hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak anlamlı günü kutladı.
Aynı noktadan fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor?Ünlü siyasetçi ve oyuncu Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine saatler kala bir paylaşım yaptı. Aslan Beşiktaş'ın stadını çekip üzerine sarı-kırmızı kalp koydu. Simge Sütşurup da aynı noktadan benzer fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu.
Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi! Melis Sütşurup kaç yaşında, nereli?Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melis Sütşurup, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melis Sütşurup hakkında merak edilenler. Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi. Melis Sütşurup kimdir?
Ünlü çift evleniyor mu?Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup, çocuklarıyla birlikte haftasonu keyfi yaptı. Sosyetik güzelin oğluyla, popçunun oğulları kaynaştı. Çocuklarından onay alan ikili, birlikte yaşayacakları ev için harekete geçti. Aşıklar ilk olarak soluğu perdecide aldı
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kaybettiŞarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Beni Ağlatma kitabında kendisiyle ilişki yaşadığı yönünde açıklamalar yapan Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kaybetti. Sandal daha önce de hakkında hapis istemiyle açılan davadan beraat etmişti.
Aman Melis Sütşurup duymasın! İrem Derici, Mustafa Sandal'a aşkını ilan ettiŞarkıcı İrem Derici, konuk olduğu radyo programında bomba açıklamalarda bulundu. Derici, Melis Sütşurup ile bir süredir mutlu birlikteliği olan Mustafa Sandal'a gençliğinde aşık olduğunu itiraf etti.
Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdıŞarkıcı Mustafa Sandal'ın açtığı "nafaka iptali" davasına cevap veren eski eşi Emina Jahovic, ünlü şarkıcının evlilik süresince aldığı tüm gayrimenkulleri annesi adına kaydettirdiğini iddia etti.
Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde, kendini fakir gösteriyorMUSTAFA Sandal, 2 ay önce eski eşi Emina Jahovic'e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptal edilmesi için dava açmıştı.
Karsu'nun gözyaşlarıKarsu, Hollanda'nın Avrotros kanalında yayınlanan reality şov programı "Beste Zangers"ın bu yılki en dikkat çeken ismi oldu.
Kelebek'e 6 ödül!Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 25'incisi düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu.
Emina Jahovic kimdir? Eski basketbolcu Mirsad Türkcan'ın kardeşi Emina Jahovic kaç yaşında, aslen nerelidir?Mustafa Sandal ile evliliği ile bir dönem magazin gündeminde oldukça sık adından söz ettiren eski basketbolcu Mirsad Türkcan'ın kardeşi Emina Jahovic, son dönemde yine magazin gündeminde yer almakta. Peki, Emina Jahovic kimdir? Eski basketbolcu Mirsad Türkcan'ın kardeşi Emina Jahovic kaç yaşında, aslen nerelidir?
Kuruçeşme'de Amazon esintileri... Sahne Gülben Ergen'in!Sahneye ağaçlar içerisinde çıkan Ergen'in 'Yeşili koruyalım' sloganıyla konsere özel hazırladığı botanik konsepti, seyirciden tam not aldı.
Alaçatı ve Çeşme'nin kurtuluşu coşkuyla kutlandı15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı coşkuyla kutlandı.
Nihat Odabaşı kimdir? Nihat Odabaşı kaç yaşında, nereli? Nihat Odabaşı biyografisi!Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Gülşen, Hadise, Hande Yener, Murat Boz ve Nil Karaibrahimgil dahil olmak üzere birçok şarkıcı ile çalıştı. Peki, Türk moda fotoğrafçısı ve video klip yönetmeni olan Nihat Odabaşı kimdir? Nihat Odabaşı kaç yaşında, nereli? Nihat Odabaşı mesleği nedir? Nihat Odabaşı hayatı ve biyografisi nedir?
Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal'ın yeni sevgilisine yakalandı! Melis Sütşurup'u takibe aldı yakayı ele verdiMustafa Sandal, oğlu Yaman ve sevgilisi Melis Sütşurup'la Bodrum'da tatil yaptı. Eski eşi Emina Jahovic'i ise merak sardı! Sırp şarkıcı, sahte hesap açıp sosyetik güzeli takibe aldı. Ancak teknoloji mağduru olup yakayı ele verdi! Sütşurup ise hesabın Emina tarafından açıldığını anladı!
Mustafa Sandal: Emina ile sorunları aramızda hallederizMUSTAFA Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde seyirciyle buluştu.
Kuruçeşme'de 'Aya Benzer' bir gece!Sandal, açılışı klasikleşen parçalarından 'Aya Benzer' ile yaptı.
Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, nereli? Irmak Arıcı biyografisi!"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanınmıştır. "Mühür", müzik listelerinde ilk sıraya yerleşmiştir. Peki, Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, nereli? Irmak Arıcı mesleği nedir? Irmak Arıcı hayatı ve biyografisi nedir?
Dava sorusu Emina Jahovic'in keyfini kaçırdıMustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde nafakanın iptali için mahkemeye başvurmuştu.
Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü!Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.
Korona salgını varken tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdüŞarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü, 23 yaşındaki şarkıcıdan şikayetçi oldu. Irmak Arıcı kimdir? Yüze tükürmek suç mu? İşte detaylar...
Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, aslen nerelidir?"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanınmıştır. "Mühür" ile müzik listelerinde 1. sıraya yerleşen Irmak Arıcı, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı kaç yaşında, aslen nerelidir?
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüSon dönemin genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü genç şarkıcıdan şikayetçi oldu.
'Kuruçeşme Açıkhava Konserleri' başlıyorPoll Production, bu yıl müzikseverleri yeni bir konser mekanı ile buluşturacağını duyurdu.
'Kuruçeşme Açıkhava Konserleri' başlıyor... Her şarkı Türkiye için söylenecek!Nil Karaibrahimgil'in açılışını yapacağı konser serisinde Hande Yener, Serdar Ortaç, MFÖ, Evgeny Grinko, Merve Özbey, Hakan Altun, Mustafa Sandal, Serkan Kaya, Yaşar, Berkay, Koray Avcı, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Haluk Levent, Cengiz Kurtoğlu&Ümit Besen, Demet Akalın ve Yıldız Tilbe sahne alacak.
Mustafa Sandal, yangın söndürme ekibindeki İbrahim Çelikkol'un mesajını paylaştı: Dualarınız için minnettarızBaşarılı oyuncu İbrabim Çelikkol, Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesi için en ön safhalarda yer alarak alevlere müdahale etti. Şarkıcı Mustafa Sandal aracılığıyla mesaj gönderen Çelikkol, "Dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız" dedi.
Mustafa Sanfal eski eşi Emina Jahovic'e nafaka iptali için dava açtıYıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı.
Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman'la tatildeDeniz sporlarına çok meraklı olan ve kitesurf konusunda kendini oldukça geliştiren Yaman iskelede Melis Sütşurup ile şakalaşırken objektiflere takıldı.
Melisa Sütşurup, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'ın doğum gününü kutladıÜnlü şarkıcının annesi Tülin İleri'nin de hazır bulunduğu kutlamada sevgilisi Melis Sütşurup da vardı.
Engin Fırat: "Hedefim A Milli Takım'ı çalıştırmak"Tecrübeli teknik direktör Engin Fırat, hedefleri arasında A Milli Takım'ın başında bulunmak olduğunu söyledi.
Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kiminle evlendi? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?Reklamcı Tolga Akış ile nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık, Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Partiden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı. Evlilik haberleri üzerine Zeynep Bastık'in hayatı merak edildi. Peki, Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kiminle evlendi? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli? Zeynep Bastık mesleği nedir? Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi nedir?
Mustafa Sandal plajda ilgi oldağı oldu... 51 yaş kaslarıKITESURF OKULU AÇTISörfe düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren ve kısa süre önce Muğla-Akyaka'da bir kitesurf okulu açan Mustafa Sandal, önceki gün okulunun bulunduğu sahilde görüntülendi.
Defne Samyeli: 20 yaşında durmadığıma eminimDEFNE Samyeli, önceki akşam Etiler'deki da Mario Restoran'daydı.
Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi! Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Bastık, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zeynep Bastık hakkında merak edilenler. Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi. Zeynep Bastık kimdir?
Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattıEURO 2016'daki prim ve maaş tartışmalarını yeniden yaşıyoruz. EURO 2020'de gruplara kalan Milli Takım'a dağıtılan primin 75 milyon TL, Şenol Güneş'in de 1 Haziran itibarıyla aylık 1,5 milyon TL olan maaşının 2,3 milyon TL'ye yükseleceği iddia edildi. Güneş'in, maaşının dışında sözleşmesi gereği prim aldığı da öne sürülüyor. TFF'nin bu konuya vereceği yanıt ise merak konusu oldu.
24.00'te müzik kısıtlaması kararı... Sektörden çağrı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızlı aşılama sonrası normalleşme adımlarını açıkladı.
Ey makyaj sen nelere kadirsin! Ünlü model Cansu Taşkın'ı kimse tanıyamadıDünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisini eve çağırdığını iddia eden ünlü model Cansu Taşkın, Florya'da alışveriş yaparken görüntülendi. Cansu Taşkın'ı makyajsız görenler, tanımakta zorlandı.
Mustafa Sandal: '90'lardaki o gencecik adamdan daha çok çalışıyorum, daha şevkliyim'Bir gün Roma'da maçta, ertesi gün Göcek'te.
Beren Saat'in giydiği siyah mayonun satışları patladıGeçtiğimiz günlerde hem tatil hem de bir dergi çekimi için eşi Kenan Doğulu ve yakın arkadaşı Belçim Bilgin ile Bodrum'a giden Beren Saat'in denize girerken giydiği siyah mayo adeta olay oldu. Deniz Marşan'ın tasarladığı tek omuz detaylı 1.650 TL'lik mayo, markanın en çok satan ürünü oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış seremonisi yapıldı.
Org ile yaptığı marş sosyal medyayı yıktı! Minik Fevzi, Mustafa Sandal ve Kıraç'tan daha çok beğenildiBestelediği şarkıları evindeki org ile çalıp, sosyal medyada paylaştıktan sonra fenomen olan Fevzi Kaan Türker, Milli Takım için de müzik aletinin başına oturdu. 'Ölürüm Türkiyem' türküsüne kendi sözlerini ekleyip Milli Takım için bir parça ortaya çıkartan Fevzi, sosyal medyayı salladı. Mustafa Sandal ve Kıraç'ın Milli Takım için yaptığı marşı beğenmeyenler, Fevzi'nin daha faydalı bir iş yaptığı şeklinde yorumlar yaptı.
Euro 2020 şarkıları olay olduSandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun da eşlik ettiği şarkı kimileri tarafından çok beğenilirken, kimileri de eseri Tarkan'ın 2002 yılında FIFA Dünya Kupası için bestelediği "Bir Oluruz Yolunda" ile kıyaslayarak olumsuz görüşlerini dile getirdi.
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattıŞarkıcı Kıraç sosyal medya hesabından paylaştığı çalışmasında A Milli Takım'a seslenerek, 'Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçik'siniz!' dedi. Kıraç'ın bu marşını beğenenler olduğu gibi çok fazla eleştirenler de çıktı. Bir kısım marşı duygulu ve özel bulurken, diğer kesim ise Mehmetçik'le Milli Takım'ın bağdaştırılmasına tepki gösterdi.
Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturduA Milli Takım için Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun yaptığı EURO 2020 şarkısı beğenilmedi. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren futbolseverler, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı 'Bir oluruz yolunda' şarkısını paylaştı. Kısa sürede yapılan binlerce paylaşımın ardından Tarkan sosyal medyada gündeme oturdu.
Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!EURO 2020'de 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız için Mustafa Sandal tarafından sözleri yazılan, Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı gibi isimlerin yer aldığı Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!
SPOR A Milli Futbol Takımı'na EURO 2020 için özel şarkıSPOR A Milli Futbol Takımı'na EURO 2020 için özel şarkıİSTANBUL, (DHA) - A Milli Futbol Takımı'na 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda destek olmak için özel bir şarkı hazırlandı.
Simge Sütşurup kimdir? Simge Sütşurup kaç yaşında, nereli? Simge Sütşurup biyografisi!Mustafa Sandal'ın 32 yaşındaki sevgilisi Melis Sütşurup'un ablası olan Simge Sütşurup komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol ile objektiflere takıldı. Simge Sütşurup'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Simge Sütşurup kimdir? Simge Sütşurup kaç yaşında, nereli? Simge Sütşurup mesleği nedir? Simge Sütşurup hayatı ve biyografisi nedir?
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 şarkısı Mustafa Sandal'danA Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) şarkısını Mustafa Sandal hazırladı.
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte o klipA Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı. Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı Milli Takımlar sosyal medya hesabından, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar!" notuyla paylaşıldı.
Simge Sütşurup ile Doğu Demirkol aşk mı yaşıyor?SÜRPRİZ PARTNERBir süredir şarkıcı Mustafa Sandal'la ilişki yaşayan Melis Sütşurup, 32'nci yaşını önceki akşam Etiler'deki bir restoranda kutladı.
Mustafa Sandal: Bir gün dünyana bir kadın girerÜnlü şarkıcı, sevgilisinin fotoğrafını şu notla yayınladı: "Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar. Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır.
Emina Jahovic yüzünü kahve bardağıyla gizlediEmina Jahovic, Nişantaşı'ndaki özel bir hastane çıkışı, karşısında gazetecileri görünce yaptıklarıyla şaşırttı. Şarkıcı, görüntülenmemek için iki saat hastanede kaldı. İşte detaylar....
Mustafa Sandal'la ilgili şok iddia...Göcek'teki marinaya geçtiğimiz yıldan kalma yaklaşık 50 bin TL borcu olduğu konuşulan Musti'nin artık teknesini buraya bağlamasına izin yok. Bu arada Mustafa Sandal'la ilgili yayılan "Uçan kuşa borcu var" dedikoduları ise son dönemde iyice alevlendi.