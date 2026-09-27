Mustafa Sandal eşi kimdir, Melis Sandal kimdir, Melis Sütşurup Sandal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Sandal boşandı mı?

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Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, ünlü çiftin paylaşımlarıyla sık sık magazin sayfalarında yer almaya devam ediyor. 1989 doğumlu olan ve butik işletmeciliği yapan Melis Sandal, Mustafa Sandal ile uzun süren birlikteliklerinin ardından evlenerek dikkatleri üzerine çekti. Daha önce bir evlilik yapan ve bu evliliğinden bir oğlu bulunan Melis Sandal'ın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği merak konusu oldu. "Melis Sandal kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtları haberimizde…

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ MELİS SÜTŞURUP SANDAL

Mustafa Sandal'ın hayatını birleştirdiği isim Melis Sütşurup Sandal. Çiftin aşkı, nikâh masasına oturmalarından birkaç yıl önce başladı. İlişkileri boyunca zaman zaman ayrılık iddialarıyla magazin sayfalarında yer alan ikili, bu süreci geride bırakarak birlikteliklerini sürdürdü ve Şubat 2022'de aile arasında nişanlandı.

ROMA'DA NİKÂH, MARMARİS'TE DÜĞÜN

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Çiftin nikâhı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyıldı. Resmi nikâhın ardından ünlü çift, 11 Haziran'da Marmaris'te düzenlenen düğünle evliliklerini sevdikleriyle kutladı.

MELİS SANDAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1989 yılında dünyaya gelen Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılı itibarıyla 37 yaşında bulunuyor. Kamuya açık biyografi bilgilerine göre Melis Sandal İstanbul doğumlu.

11 Ocak 1970 doğumlu olan Mustafa Sandal ile eşi arasında yaklaşık 19 yaş fark bulunuyor.

MELİS SANDAL'IN MESLEĞİ NE?

Melis Sütşurup Sandal, iş hayatında moda ve butik işletmeciliği alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Mustafa Sandal ile evlenmeden önce de sosyal yaşam ve moda çevrelerinde bilinen bir isim olan Sütşurup, magazin basınında genellikle iş insanı ve butik sahibi olarak anılıyor.

Özel hayatını büyük ölçüde kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden Melis Sandal'ın eşiyle çıktığı tatiller ve özel günlerde yaptığı paylaşımlar ise zaman zaman gündem oluyor.

MELİS SANDAL'IN BABASI KİM?

Melis Sütşurup Sandal'ın babası, iş ve yatırım dünyasında uzun yıllardır tanınan Cihan Sütşurup. Bu evlilikle birlikte Cihan Sütşurup, Mustafa Sandal'ın kayınpederi oldu.

MELİS SANDAL'IN ÖNCEKİ EVLİLİĞİNDEN ÇOCUĞU VAR MI?

Melis Sandal, Mustafa Sandal'dan önce bir evlilik yaptı ve bu evliliğinden bir oğlu bulunuyor. Oğluyla ilgili bilgiler ise aile mahremiyeti nedeniyle kamuoyuna oldukça sınırlı yansıyor.

Mustafa Sandal'ın da eski eşi Emina Jahovic ile olan evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki oğlu var.

MUSTAFA SANDAL İLE MELİS SANDAL BOŞANDI MI?

Çift, 2024 yılında ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabında yaptığı bazı değişiklikler, boşanma sinyali olarak yorumlandı. Ancak o dönemde taraflardan bu iddiaları doğrulayan herhangi bir açıklama yapılmadı.

2026 yılındaki gelişmeler ise evliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor. Mustafa Sandal ve Melis Sandal, Haziran 2026'da dördüncü evlilik yıl dönümlerini birlikte kutladı. Sandal'ın eşine yönelik yıl dönümü paylaşımına Melis Sandal da karşılık verdi. Ağustos 2026'da ise ünlü şarkıcı, Londra'da katıldıkları bir düğünde eşiyle çekildikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Eylül 2026 itibarıyla Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal. Moda ve butik işletmeciliği alanındaki çalışmalarıyla bilinen 1989 doğumlu Melis Sandal ile Mustafa Sandal, 3 Haziran 2022'de Roma'da evlenmiş ve 2026'da evliliklerinin dördüncü yılını geride bırakmıştı.