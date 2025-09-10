Haberler

Mustafa Sandal'dan konserde reji çalışanına skandal sözler: Oğlum geri zekalı mısın

Mustafa Sandal'dan konserde reji çalışanına skandal sözler: Oğlum geri zekalı mısın

94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne alan Mustafa Sandal, konser sırasında dev ekrana sürekli kendisinin yansıtılmasına sinirlenerek reji görevlisine hakaret etti. "Oğlum biraz takip et. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin!" sözleriyle tepki çeken Sandal'a, sert eleştiriler geldi.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 94. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal, konser sırasında yaptığı bir çıkışla gündeme oturdu.

REJİ ÇALIŞINA SKANDAL TEPKİ: OĞLUM GERİ ZEKALI MISIN

Konserde sevilen parçalarını seslendiren Mustafa Sandal, yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak konserin ilerleyen dakikalarında sahnedeki ekranda sürekli kendisinin gösterilmesi, Sandal'ın sinirlerine hâkim olamamasına neden oldu. Söylediği şarkıya ara verip reji görevlisine Sandal, yüksek sesle "Oğlum biraz takip et. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin!" diyerek bağırdı.

Mustafa Sandal'dan konserde reji çalışına skandal tepki: Oğlum geri zekalı mısın

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI, TEPKİLER GECİKMEDİ

Sanatçının sahnedeki bu sert çıkışı seyirciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, tepki topladı. Birçok kişi, sahne arkasında çalışan teknik ekibe yapılan bu üslubu 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

Mustafa Sandal'dan konserde reji çalışına skandal tepki: Oğlum geri zekalı mısın

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN SERT ELEŞTİRİ: KABUL EDİLEMEZ

Mustafa Sandal'a gelen tepkilerin ardından Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği, yaşanan durum hakkında bir açıklama yaptı.

Mustafa Sandal'dan konserde reji çalışına skandal tepki: Oğlum geri zekalı mısın

Dernek, sahne emekçilerine yönelik kullanılan dili eleştirerek, şu ifadeleri kullandı: "Etkinlik sektörünün görünmeyen kahramanları olan ışık, ses, dekor ve sahne çalışanları; sanatçıların sahnede parlamasını mümkün kılan emekçilerdir. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan "Takip spot" ışığını "Seyirciye çevir" şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiçe saymakla kalmayıp temel bir teknik bilgiden dahi uzak olunduğunu göstermektedir. Bir sanatçının, kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevlisine hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. TETSED Derneği olarak; sanatın ve sahnenin gerçek sahipleri olan emekçilerin onurunu korumak adına bu tavrı kınıyor, tüm sanatçıları sahne arkasındaki alın terine ve emeğe gereken saygıyı göstermeye davet ediyoruz."

Mustafa Sandal'dan konserde reji çalışına skandal tepki: Oğlum geri zekalı mısın

MUSTAFA SANDAL SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Tepkilerin büyümesine rağmen Mustafa Sandal'dan olayla ilgili herhangi bir açıklama ya da özür mesajı gelmiş değil.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Tolgahan Dans Gurubu:

Rejinin yerinde olsam çıkartır boynunda gezdirirdim ama… ekmek parası ne yapsın, içinde bırakmış.

