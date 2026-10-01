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Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır

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Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır
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Eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkındaki soruşturmanın ardından Mustafa Sandal sessizliğini bozdu. Ankara konserinde dinleyicilerine seslenen ünlü şarkıcı, fon alım satımıyla hiçbir bağlantısının olmadığını belirterek, "33 yıldan beri tek gelir kapım müzik olmuştur" dedi.

Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ile kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında yürütülen soruşturmanın ardından sessizliğini sahnede bozdu. Ankara'da konser veren ünlü şarkıcı, fon alım satımıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek 33 yıldır tek gelir kaynağının müzik olduğunu söyledi.

SAHNEDEN AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ile kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılmış, iki ismin mal varlıklarına el konulmuştu.

Soruşturmadaki gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Mustafa Sandal, Ankara konserinde dinleyicilerine seslenerek hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"TEK GELİR KAPIM MÜZİK"

Herhangi bir fon alışverişinde bulunmadığını ve böyle bir yapının içerisinde yer almadığını vurgulayan Sandal, "Benim hiçbir şekilde asla ve kata fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır. Bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum" dedi.

33 yıldır müzik sektöründe olduğunu hatırlatan Sandal, bu süre boyunca gelirini müzikten elde ettiğini ifade ederek, "Benim 33 yıldan beri tek gelir kapım, sizlerin takdiri sayesinde müzik olmuştur. Başka bir gelir kapım yoktur. Eğer hızlı şekilde bir yerlere varma niyetinde olsaydım, 33 yılımı sizinle bu ilişkiyi kurmaya harcamazdım" ifadelerini kullandı.

DUBAİ İDDİALARINA DA YANIT VERMİŞTİ

Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından Mustafa Sandal'ın daha önce Dubai'de oturum izni almak için başvuruda bulunduğu da öne sürülmüştü.

Ünlü şarkıcı bu iddiaya daha önce yaptığı açıklamada yanıt vermiş, eşi Melis Sandal ile evlilikleri dışında maddi anlamda ortak bir işlerinin bulunmadığını söylemişti. Dubai'deki oturum izninin, Melis Sandal'ın oğlunun burada eğitim görmesi nedeniyle eş durumundan alınan Golden Visa olduğunu açıklayan Sandal, İngiltere'de de Global Yetenek Vizesi bulunduğunu belirtmişti.

Mustafa Sandal, soruşturmanın ilk gündeme geldiği günlerde de fon alım satımı yapmadığını ve herhangi bir organizasyonun parçası olmadığını ifade ederek hakkındaki iddiaları reddetmişti.

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