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Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'un "Anayasa'nın 3. maddesi değiştirilsin" çıkışına tepki

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesi gerektiği yönündeki çıkışına tepki gösterdi. Kurtulmuş'un açıklamalarını alıntılayan Sandal "Anayasal suç işlediğinizin farkında mısınız Numan bey?" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ile ilgili yaptığı konuşmada "3. madde değiştirilmeli" çıkışında bulunması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarkıcı Mustafa Sandal, Numan Kurtulmuş'a, "Suç işlediğinizin farkında mısınız?" diye seslendi.

"DEVLETİN ÜLKESİ OLMAZ"

Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" dedi.

MUSTAFA SANDAL'DAN TEPKİ

Sosyal medyada Kurtulmuş'un açıklamalarını alıntılayan Sandal, "Anayasal suç işlediğinizin farkında mısınız Numan bey?" ifadesini kullandı.

Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'un 'Anayasa'nın 3. maddesi değiştirilsin' çıkışına tepki

Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'un
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (10)

trading viev:

Amerika ne isterse onu yapıyorlar. bunların müslümanligi şüpheli.

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Dedectife Conan:

Bende katılıyorum. Numan Kurtulmuşa "Yasaları insanlar yazar Yasalar insanları yazmaz" O dönem bu gerekliydi zaman değiştikçe çerçeve genişlemesi gerek ana hususlar dahada ayrıntı verilip eklenmeli. Benim düşüncem böyle kişiden kişiye değişebilir.

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VEFA:

Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner!... Mustafa Kemal'in askerleriyiz!...

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sinan çayırcı:

İran’ın iti her şeye maydonoz oluyor .

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O Z:

Neresi suç? Düşünce suçu mu yoksa ifade suçu mu işledi Numan bey? Çok yasakçı bir millet bu "herşey güzel olacak" milleti.

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Objektif Vatandaş:

Numan bey doğru demiş. Mustafa Sandal adamın ne dediğini anlayabilecek kabiliyette değil.

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Ferhat Öztürk:

Bu mustafa sandal nereden çıktı şimdi

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Talat:

Bunların değişme vaktinin gelip geçtiğinin farkında değil misiniz? Vatana ihanetten yargılanmalılar

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