Mustafa Sandal'ın eski bacanağına tahliye: Cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kasten öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla yargılanan ve kırmızı bültenle yakalandıktan sonra tutuklanan Hüsnü Kerem Şen, mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi. Şen hakkında elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, olay anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Mustafa Sandal'ın eski bacanağı olarak bilinen Hüsnü Kerem Şen, yargılandığı davada mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kasten öldürme, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma ile mala zarar verme suçlamalarıyla yargılanan Hüsnü Kerem Şen'in tutukluluk durumu yeniden değerlendirildi.

Mahkeme, sanığın uzun süredir tutuklu bulunduğunu, dosyadaki mevcut delil durumunu ve soruşturma süreçlerini dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Kararda, Şen'in başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde derhal serbest bırakılması istendi.

Elektronik kelepçe ve yurt dışı yasağı

Mahkeme, Hüsnü Kerem Şen hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca adli kontrol hükümlerine uymaması halinde yeniden tutuklanabileceği ihtarında bulunuldu.

Tahliye sonrası İstanbul'a yerleşti

Avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçeye göre Hüsnü Kerem Şen, tahliyesinin ardından İstanbul Kağıthane'deki bir rezidansta yaşamaya başladı.

Çeşme'deki cinayet soruşturmasıyla gündeme gelmişti

Hüsnü Kerem Şen'in adı ilk olarak 2023 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası gündeme gelmişti. Eğlence mekanına alınmadıkları öne sürülen bir grup ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Şen'in yurt dışına gittiği belirlenirken, daha sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Şen'in yargılandığı ikinci dosya, Abdullah Taşkın ve ailesine yönelik tehdit, yağma ve alıkoyma iddialarına ilişkin soruşturma oldu. İddialara göre, Taşkın çifti milyonlarca liralık para nedeniyle baskı altına alındı; tehdit edildi, alıkonuldu ve darp edildi. Soruşturmada, rezidansta darp anlarına ait kamera görüntülerinin de dosyaya girdiği belirtildi.

Savcılık, Şen hakkında 'nitelikli yağma', 'suç örgütüne üyelik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla dava açtı. Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanan Şen, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutukluluk süresi ve ölçülülük ilkesini dikkate alarak tahliyeye karar verdi.

Şen hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

İddianameden

Hüsnü Kerem Şen, İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma ile mala zarar verme suçlamalarıyla yargılanıyor. Mahkemenin ara kararında ayrıca, Şen hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit iddiasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmanın bulunduğu da kaydedildi.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, Çeşme'de işlenen cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşüyor. Görüntülerde Hüsnü Kerem Şen'in elinde silah olduğu görülüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı