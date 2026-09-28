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Melis Sandal kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal kaç yaşında, nereli, eski eşi kim?

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Melis Sandal kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal kaç yaşında, nereli, eski eşi kim?
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Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında hakkında uygulanan tedbirlerle gündeme geldi. Gelişmenin ardından Melis Sandal’ın hayatı ve Mustafa Sandal ile evliliğine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Melis Sandal kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal kaç yaşında, nereli, eski eşi kim? Detaylar haberimizde.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanması ve mal varlıklarına tedbir konulmasıyla gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından Melis Sandal'ın hayatı, mesleği ve Mustafa Sandal ile evliliğine ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Melis Sandal kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal kaç yaşında, nereli, eski eşi kim? Detaylar...

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ MELİS SANDAL KİMDİR?

Melis Sandal, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşidir. Daha önce bir evlilik yapan Melis Sandal'ın bu evliliğinden bir oğlu bulunuyor. Melis Sandal'ın butik işletmeciliği yaptığı bilgisi kamuoyuna yansıyan biyografi bilgilerinde yer alıyor.

Melis Sütşurup adıyla da bilinen Sandal, Mustafa Sandal ile 2018 yılında başlayan ilişkisiyle magazin gündeminde yer aldı. Çift, 3 Haziran 2022 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.

Melis Sandal'ın gündeme gelmesinin son nedeni ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması oldu. Soruşturma kapsamında Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken mal varlıklarına da tedbir konulduğu bildirildi.

MELİS SANDAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Melis Sandal'ın 1989 doğumlu olduğu bilgisi biyografi kaynaklarında yer alıyor. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

Melis Sandal'ın nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış ve güvenilir kaynaklarda net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle doğum yeri veya memleketi konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

MELİS SANDAL ESKİ EŞİ KİM?

Melis Sandal daha önce bir evlilik yaptı. Bu evlilikten bir erkek çocuğu bulunuyor. Ancak eski eşinin kimliğine ilişkin doğrulanmış bir bilgiye yer verilmemektedir.

MUSTAFA SANDAL MELİS SANDAL NE ZAMAN EVLENDİ?

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Çiftin nikahı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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