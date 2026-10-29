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Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Saçlarını kestirince tanınmaz hale geldi

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Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Saçlarını kestirince tanınmaz hale geldi
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestiren Sandal'ın değişimi şaşkınlık yaratırken, ünlü sanatçı sahne öncesinde basın mensuplarının röportaj taleplerini geri çevirdi. Konserin ardından sevenlerine teşekkür eden Sandal, İstanbul'daki geceye ilişkin duygularını da dile getirdi.

  • Mustafa Sandal, İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi.
  • Sandal konserde saçlarını oldukça kısa kestirerek yeni bir imajla sahneye çıktı.
  • Sandal, konser öncesinde basın mensuplarının röportaj taleplerini kabul etmedi.

Mustafa Sandal, Harbiye konserinde yalnızca şarkılarıyla değil, yeni saç modeliyle de dikkat çekti. Saçlarını oldukça kısa kestiren ünlü şarkıcının değişen görünümü şaşırttı.

YENİ İMAJIYLA HARBİYE SAHNESİNE ÇIKTI

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Mustafa Sandal, önceki akşam İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı. Ancak konserin dikkat çeken ayrıntılarından biri Sandal'ın değişen görünümü oldu. Saçlarını kısacık kestiren Mustafa Sandal, sahneye alışılmış görüntüsünden farklı bir tarzla çıktı. Ünlü şarkıcının yeni saç modeli, görünümündeki değişikliği belirgin hale getirdi. 

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ, GÖRENLER ŞAŞIRDI

Uzun yıllardır sahne performanslarıyla tanınan Mustafa Sandal, bu kez imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını oldukça kısa kestiren sanatçının yeni görünümü, Harbiye konserinin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu. Ünlü şarkıcının son halini görenler, yaşadığı değişim karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

SAHNE ÖNCESİNDE RÖPORTAJ VERMEDİ

Mustafa Sandal'ın Harbiye konserinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise basın mensuplarıyla ilgili oldu. Konser öncesinde sanatçıyla görüşmek isteyen gazeteciler, röportaj talebinde bulundu. Ancak Mustafa Sandal, basın mensuplarının röportaj taleplerini kabul etmedi. Mustafa Sandal, Harbiye konserinin ardından İstanbul'daki dinleyicilerine teşekkür etti. Ünlü sanatçı, konser gecesine ilişkin duygularını şu sözlerle ifade etti: “Soğuk bir İstanbul akşamında sımsıcak bir Harbiye atmosferi yaşadık. Teşekkürler İstanbul! Sizi seviyorum."

Kaynak: Haberler.com
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