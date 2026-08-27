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Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı

Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı Haber Videosunu İzle
Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı
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Mustafa Sandal'ın Ayvalık konserinde bir hayranıyla yaşadığı renkli anlar geceye damga vurdu. Ünlü şarkıcı, kendisiyle dans etmek isteyen genç kadını sahnesinde ağırladı.

Mustafa Sandal, Ayvalık'ta hayranlarıyla buluştuğu konserinde enerjisiyle geceye renk kattı. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, performansının yanı sıra sahnede yaşanan sürpriz bir anla da gündeme geldi.

HAYRANININ İSTEĞİNE KAYITSIZ KALMADI

Konser başlamadan önce bir kadın hayranının dans etme teklifini alan Sandal, genç kadını sahneye çağırdı. İkilinin müzik eşliğinde yaptığı dans, konser alanında eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Sandal ile hayranının sahnedeki neşeli anları izleyicilerden alkış alırken, o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

O ANLARI PAYLAŞTI

Yaşananları sosyal medya hesabına taşıyan Mustafa Sandal, paylaşımında “Konserin başında ‘beraber dans edelim’ demişti. Sonrası videoda” ifadelerine yer verdi. Sanatçının paylaşımında ikilinin sahnedeki dansına ait görüntüler de yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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