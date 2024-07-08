Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin 15 yaşındaki kızları Su, büyüdü. Güzelliğiyle annesine benzetilen Su, önceki gün Mustafa Sandal'ın büyük oğluyla görüntülendi.

BİRLİKTE EĞLENDİLER

Posta'da yer alan habere göre; Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu Yaman ile Atacan çiftinin kızları Su, önceki akşam Alaçatı sokaklarında görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını görünce şaşkına gören ikili, yeni tanıştıklarını belirterek "İlk defa birlikte fotoğrafımız çekiliyor" dedi. Genç çift, Mustafa Sandal'ın konserinde de birlikte eğlendi.