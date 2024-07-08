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Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi

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Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman, önceki gün Göcek'te görüntülendi. Basın mensuplarını görünce panikleyen ikili, "Yeni tanıştık" demekle yetindi.

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin 15 yaşındaki kızları Su, büyüdü. Güzelliğiyle annesine benzetilen Su, önceki gün Mustafa Sandal'ın büyük oğluyla görüntülendi.

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Posta'da yer alan habere göre; Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu Yaman ile Atacan çiftinin kızları Su, önceki akşam Alaçatı sokaklarında görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını görünce şaşkına gören ikili, yeni tanıştıklarını belirterek "İlk defa birlikte fotoğrafımız çekiliyor" dedi. Genç çift, Mustafa Sandal'ın konserinde de birlikte eğlendi.

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Mustafa Sandal Pınar Altuğ Göcek Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (13)

Sinan Uygun:

bu ne hız anısına çekmiş belli

70
18
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Ömer Can:

midesi genişlerde her yol mübah gardaş

yanıt0
yanıt0
Mehmet Aksoy:

ebeveynlerinin izinde yürüyorlar !

67
10
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Yunus Akcan:

Bu zenginler çocuk evliliklerine karşılar ama çocuk flörtlerine tam destek veriyorlar. Sanki ikisi ayrı şeylermiş gibi. Hiç samimi değiller

55
7
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dikduran adam:

ben çocuğuma sanayide bile iş bulamazken bu cenahın çocukları lüks içinde yaşıyor elbet bu devran dönecek çocuklarımızın hakkını elbet burunlarınızdan getireceğiz

40
17
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Kadir Tokay:

Hiç boşuna kendini yırtma, böyle tipler hep oldu ve hep olacak maalesef.

yanıt32
yanıt6
Murat saritas:

Sosyetede flört ????

42
6
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HACER İlhan:

Ailenin yolundan gidiyorlar. Çokta şaşırmamak lazım..

23
5
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dikduran adam:

uyaney anadolu çocuğu senin olan bu ülkenin nimetlerini senden olmayanların çocuklarına yedirtme

10
2
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Barış O. B.:

Celebrity

7
2
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