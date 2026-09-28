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Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal kaç yaşında, nereli?

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Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal kaç yaşında, nereli?
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Melis Sandal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın hayatı, yaşı ve mesleği merak konusu oldu. 1989 doğumlu olan Melis Sandal, butik işletmeciliğiyle tanınırken Mustafa Sandal ile evliliğiyle de magazin gündeminde yer aldı. Peki, Melis Sandal kaç yaşında, nereli?

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal hakkında araştırmalar hız kazandı. Asıl adı Melis Sütşurup olan ve 1989 yılında dünyaya gelen Melis Sandal’ın yaşı, memleketi ve kariyeri merak ediliyor. 2026 yılı itibarıyla 37 yaşında olan Melis Sandal’ın hayatına ilişkin detaylar haberimizde.

MELİS SANDAL KİMDİR?

Melis Sandal, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl adı Melis Sütşurup olan Sandal, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşidir. Daha önce bir evlilik yapan Melis Sandal’ın bu evliliğinden bir oğlu bulunuyor. Mustafa Sandal ile 2018 yılında başlayan birlikteliğini 3 Haziran 2022’de Roma’da düzenlenen nikâh töreniyle evliliğe taşıdı.

MELİS SANDAL KAÇ YAŞINDA?

Melis Sandal, 1989 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

MELİS SANDAL NERELİ?

Melis Sandal, İstanbul doğumludur. İstanbul’da dünyaya gelen Sandal, özel hayatıyla özellikle Mustafa Sandal ile birlikteliğinin ardından magazin gündeminde daha fazla yer almaya başladı.

MELİS SANDAL'IN KARİYERİ

Melis Sandal, butik işletmeciliği yapmaktadır. Moda alanında faaliyet gösteren Sandal, iş hayatının yanı sıra Mustafa Sandal ile evliliğiyle de magazin dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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