Lvbel C5'ten Mustafa Sandal'a zehir zemberek sözler

Pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal ile rap dünyasının genç yıldızı Lvbel C5 arasındaki gerginlik tırmanıyor. Sandal'ın esprili göndermelerine sert sözlerle karşılık veren Lvbel C5, "Eskiler turşu oldu, bitti onların devri" diyerek adeta meydan okudu.

Şarkıları, sahne dansları ve iddialı kostümleriyle sık sık gündeme gelen Mustafa Sandal, geçtiğimiz aylarda rapçi Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" adlı şarkısına göndermede bulunmuştu. Sandal, "Bir ara düşündüm, 'Miyav Miyav' diye bir şarkı mı yapsam? Sonra 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim, içime sinmedi" diyerek genç rapçiye mizahi bir eleştiri yöneltmişti.

LVBEL C5'TEN SERT YANIT

Bu sözlere kayıtsız kalmayan Lvbel C5, "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim. Ama ona şarkı vermem" diyerek Sandal'a göndermede bulunmuştu.

GERGİNLİK TIRMANDI

Tartışma sahne üzerindeki esprilerden sosyal medyaya taşındı ve son olarak Pembe Yalanlar programında yeni bir boyut kazandı. Mustafa Sandal'ın "Onun arabası var, güzel mi güzel" şarkısına atıfta bulunan Lvbel C5, "Onlar arkadan havlarlar demiş birine laf atıyorsun. Ne diyorsun ya? Benim arabam güzel, gel gezdireyim. Saçmalık bu" sözleriyle çıkış yaptı.

"ESKİLER TURŞU OLDU"

Rapçi, pop müziğin usta isimlerine yönelik eleştirilerini daha da sertleştirerek, "Bakma eskiler turşu olduğu için deliriyor şu an. Herkes bize gelmeye çalışıyor. Gençler bizi seviyor. No mate, şansın yok. Bitti. Eskisin. Defol!" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Lvbel C5'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar rapçiyi "çok dobra" bulurken, bazıları ise sözlerini "saygısızlık" olarak yorumladı. Tartışmanın ilerleyen günlerde nasıl devam edeceği ise merak konusu.