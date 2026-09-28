Haberler

Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un adının fon tartışmalarıyla gündeme gelmesinin ardından Yeşim Salkım eski defterleri açtı. Salkım, yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü bir ticari anlaşmazlığı hatırlatarak Cihan Sütşurup hakkında “Beni dolandırdı” ifadesini kullandı.

  • Yeşim Salkım, Cihan Sütşurup ile geçmişte yaşadığı bir ticari anlaşmazlıkta 'barter' adı altında yapılan bir işlem nedeniyle mağdur edildiğini öne sürdü.
  • Salkım, söz konusu süreçte Salih Yiğiner isimli bir kişinin aracı olduğunu ileri sürdü ve olayın mahkemeye taşındığını belirtti.
  • Salkım'ın iddialarına ilişkin Cihan Sütşurup cephesinden kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un adının son günlerde gündeme gelen fon iddialarıyla anılmasının ardından, Yeşim Salkım’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü bir olayı yeniden gündeme taşıdı. 

YILLAR ÖNCEKİ OLAYI ANLATTI

Yeşim Salkım, paylaşımında Cihan Sütşurup’la geçmişte yaşadığını söylediği bir ticari anlaşmazlıktan söz etti. Salkım, “barter” adı altında yapılan bir işlem nedeniyle mağdur edildiğini öne sürerken, olayın daha sonra hukuki sürece taşındığını belirtti. 

Salkım, söz konusu süreçte Salih Yiğiner isimli bir kişinin aracı olduğunu da ileri sürdü.

“UMARIM ADALET YERİNİ BULUR”

Geçmişte yaşandığını söylediği olayın ardından mahkemelik olduklarını aktaran Yeşim Salkım, paylaşımında adalet vurgusu yaptı. Şarkıcının yıllar sonra yaptığı bu açıklama, Cihan Sütşurup’un yeniden gündeme gelmesinin ardından dikkat çekti. 

GÖZLER SÜTŞURUP CEPHESİNE ÇEVRİLDİ

Yeşim Salkım’ın açıklamasının ardından gözler Cihan Sütşurup cephesine çevrildi. Salkım’ın gündeme getirdiği iddialarla ilgili karşı taraftan şu ana kadar kamuoyuna yansıyan yeni bir açıklama bulunmuyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanı görünce çılgına döndü
Düğün konvoyunda facia! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi öldü

Mutluluk yolculuğu acıyla bitti! Düğün konvoyunda 2 kişi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti
Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı

7 kişinin öldüğü yerde bir olay daha! Çok sayıda yaralı var
Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı

Görüntüdeki ismi tanımayan yok! Parayı su gibi harcadı
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Melike Şahin’den doğum öncesi yeni paylaşım: Bekliyorum

Ünlü şarkıcıdan karnı burnunda paylaşım: Bekliyorum
74 yaşındaki Bülent Ersoy'un dansı olay oldu

Bülent Ersoy'un dansı olay oldu