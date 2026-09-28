Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası

Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un adının fon tartışmalarıyla gündeme gelmesinin ardından Yeşim Salkım eski defterleri açtı. Salkım, yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü bir ticari anlaşmazlığı hatırlatarak Cihan Sütşurup hakkında “Beni dolandırdı” ifadesini kullandı.
- Yeşim Salkım, Cihan Sütşurup ile geçmişte yaşadığı bir ticari anlaşmazlıkta 'barter' adı altında yapılan bir işlem nedeniyle mağdur edildiğini öne sürdü.
- Salkım, söz konusu süreçte Salih Yiğiner isimli bir kişinin aracı olduğunu ileri sürdü ve olayın mahkemeye taşındığını belirtti.
- Salkım'ın iddialarına ilişkin Cihan Sütşurup cephesinden kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor.
Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un adının son günlerde gündeme gelen fon iddialarıyla anılmasının ardından, Yeşim Salkım’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü bir olayı yeniden gündeme taşıdı.
YILLAR ÖNCEKİ OLAYI ANLATTI
Yeşim Salkım, paylaşımında Cihan Sütşurup’la geçmişte yaşadığını söylediği bir ticari anlaşmazlıktan söz etti. Salkım, “barter” adı altında yapılan bir işlem nedeniyle mağdur edildiğini öne sürerken, olayın daha sonra hukuki sürece taşındığını belirtti.
Salkım, söz konusu süreçte Salih Yiğiner isimli bir kişinin aracı olduğunu da ileri sürdü.
“UMARIM ADALET YERİNİ BULUR”
Geçmişte yaşandığını söylediği olayın ardından mahkemelik olduklarını aktaran Yeşim Salkım, paylaşımında adalet vurgusu yaptı. Şarkıcının yıllar sonra yaptığı bu açıklama, Cihan Sütşurup’un yeniden gündeme gelmesinin ardından dikkat çekti.
GÖZLER SÜTŞURUP CEPHESİNE ÇEVRİLDİ
Yeşim Salkım’ın açıklamasının ardından gözler Cihan Sütşurup cephesine çevrildi. Salkım’ın gündeme getirdiği iddialarla ilgili karşı taraftan şu ana kadar kamuoyuna yansıyan yeni bir açıklama bulunmuyor.