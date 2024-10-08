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Mustafa Sandal'dan, Özgür Özel'e çok sert tepki: Ülke yangın yeriyken muhalefet liderinin derdi ne

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Hatay Arsuz'da bir dokuma atölyesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüntüleri sosyal medyada eleştiri alırken şarkıcı Mustafa Sandal'da Özel'e tepki gösteren isimler arasında yerini aldı. Ünlü şarkıcı, "ülke yangın yeri ancak muhalefet lideri subliminal mesaj veriyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Arsuz'da, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği'nde bulunan dokuma atölyesini ziyaret etti.

Partisinin MYK toplantısı öncesinde, burada kadın dokumacılarla bir araya gelen Özel, dokumacılarla sohbet etti. Kadın dokumacılar Özel'e ve eşi Didem Özel'e kendi dokudukları atkılardan hediye etti. Dokuma tezgahının nasıl çalıştığını dinleyen Özel, tezgahın başına oturarak atkı dokudu.

'ÜLKE YANGIN YERİ ANCAK MUHALEFET LİDERİ SUBLİMİNAL MESAJ VERİYOR'

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Mustafa Sandal da görüntüleri görünce dayanamadı.

Özel'in fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; 'ilmik ilmik örüyorum, bekleyin' diyor! Biz anlayamıyoruz" diyerek, ana muhalefet lideri Özel'e tepki gösterdi.

Mustafa Sandal'dan, Özgür Özel'e çok sert tepki: Ülke yangın yeriyken muhalefet liderinin derdi ne
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

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