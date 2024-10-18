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Tepki üstüne tepki: 'Yenidoğan çetesi' skandalına ünlüler ateş püskürdü!

Tepki üstüne tepki: 'Yenidoğan çetesi' skandalına ünlüler ateş püskürdü!
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarla ölümlerine sebep olan 'Yenidoğan Çetesi' skandalına ünlüler öfke kustu. Adeta ateş püsküren ünlülerden art arda tepki yağdı. Mustafa Sandal, Seda Bakan, Oğuzhan Uğur gibi isimler, çetenin ailelerden ve SGK'dan haksız kazanç sağladığı ve toplamda 12 bebeğin ölümüne neden olduğu iddialarına karşı sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmal davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesiyle ilgili ünlüler de sessiz kalmadı. Mustafa Sandal, Seda Bakan, Oğuzhan Uğur, Selin Şekerci, Bergüzar Korel gibi ünlü isimlerden skandala yönelik paylaşımlar peş peşe geldi.

Doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının içinde olduğu 'yenidoğan çetesi'nin bebekleri anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ettiği, çetenin ailelerden ve SGK'dan haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Türkiye'nin gündemine oturan ve toplamda 12 bebeğin ihmalkarlıklarla dolu korkunç ölümüne neden olan hastaneler belli oldu.

Türkiye gündemini sarsan yenidoğan bebek çetesi soruşturmasında korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle işbirliği yaparak bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelere yönlendirdikleri ve bu süreçte ölümlere yol açtıkları belirlenen şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümüne ilişkin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa
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