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Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına

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CHP ve DİSK'in 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüme kararı sonrası polis ekipleri Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ni abluka altına aldı. Kemerin önü onlarca polisle çevrilirken, gündem olan fotoğrafı X hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal dikkat çeken bir not düştü. Sandal, "Darısı sınırlarımızın başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e birlikte yürüyeceklerini duyurması sonrası gözler bu noktaya çevrildi. Bozdoğan Kemeri'nin önüne onlarca polis tarafından barikat kurulurken, geçmeye çalışan gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi.

FOTOĞRAF BÜYÜK SES GETİRDİ

Saraçhane'de kemerin etrafının polis kordonuyla kapatıldığı gündem olan fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın mesajı ise kısa sürede büyük ses getirdi.

SANDAL'DAN SES GETİREN PAYLAŞIM

Sandal, X platformunda paylaştığı kareye "Darısı sınırlarımızın başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun" notunu düştü.

Mustafa Sandal'dan bomba Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Mustafa Sandal 1 Mayıs Taksim Emekçi Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

MASUMANE3438:

helal olsun yerinde kapak yapmış ??????

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Vatandaş:

Cuk oturmuş. Sınırlarımız kevgir gibi.

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Oğuz Şentürk:

Sanatçı :) emekçi :)

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