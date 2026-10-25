Mustafa Sandal'ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu

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Sermaye piyasası fonlarına yönelik soruşturmada Sütşurup ailesine yönelik tedbirler genişliyor. Melis Sütşurup Sandal ve babasının mal varlıklarına el konulmasının ardından bu kez Reyhan Sütşurup’un hesabındaki paraya el konuldu.

YURT DIŞINA GÖNDERİLMEK İSTENDİ İDDİASI

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, Cihan Sütşurup’un eşi Reyhan Sütşurup’un bir banka hesabında bulunan ve yurt dışına gönderilmeye çalışıldığı öne sürülen 3 milyon dolara el konuldu.

“3 MİLYAR LİRA KAR” İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen bilgilere göre Melis Sütşurup Sandal, 2026'da Tera TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırarak 2 milyar 355 milyon lira kar elde etti. Cihan Sütşurup’un ise aynı fona 3 milyar 707 milyon lira yatırarak 639 milyon lira kar ettiği ileri sürüldü. Baba ve kızın toplam kazancının yaklaşık 3 milyar lira olduğu iddia ediliyor.

AVUKATLAR İADE İÇİN BAŞVURDU

Yurt dışında oldukları belirtilen Melis Sütşurup Sandal ile Cihan Sütşurup’un avukatları, 24 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla irtibata geçerek fon kazançlarını iade etmek istediklerini bildirdi. Başsavcılığın avukatları işlemler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) yönlendirdiği öğrenildi. İade edilecek tutarın henüz netleşmediği belirtiliyor.

25 ŞÜPHELİ 10 MİLYAR LİRAYI İADE ETTİ

Soruşturmanın başından bu yana 25 şüphelinin toplam 10 milyar 300 milyon lirayı iade ettiği öğrenildi. Astor Enerji AŞ’nin sahipleri Enver ve Feridun Geçgel’in 5 milyar lira iade etmesinin ardından başsavcılık, ikili hakkındaki mal varlığı tedbirlerini kaldırdı.

YAKALAMA KARARI EYLÜL’DE ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Suç Gelirlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada, Melis Sütşurup Sandal ve babası hakkında 29 Eylül’de yakalama kararı çıkarılmış, mal varlıklarına el konulmuştu. Başsavcılık, aralarında Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu 47'si gerçek kişi olmak üzere 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri talep etmişti. Melis Sütşurup Sandal’ın avukatı ise müvekkilinin yatırımlarının fonlarda kaldığını ve fon krizinin mağduru olduğunu savunmuştu.

TERA YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 22 Eylül’de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tacir veya şirket yöneticisi tarafından ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklanmıştı.

MUSTAFA SANDAL: FON ALIŞIM, SATIŞIM OLMADI

Şarkıcı Mustafa Sandal da soruşturmanın ardından Ankara’daki konserinde yaptığı açıklamada, fon işlemleriyle bir bağlantısı olmadığını söylemişti. Sandal, “Benim hiçbir şekilde asla ve kata fon alışım, satışım olmamıştır. Benim 33 yıldan beri tek gelir kapım, sizlerin takdiri sayesinde müzik olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com