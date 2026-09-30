Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sütşurup Sandal iddialar hakkında konuştu

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Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, fon soruşturması kapsamında hakkında ortaya atılan milyarlarca liralık kazanç iddialarına yanıt verdi. Dubai'de bulunduğunu doğrulayan Sandal, soruşturmaya konu fonlara yatırım yaptığını ancak kamuoyuna yansıyan 11 milyar TL'lik rakamların doğru olmadığını söyledi. Fonlara kısıtlama getirilmeden bir gün önce yeniden yüksek miktarda para yatırdığını belirten Sandal, haksız kazanç sağlamadığını, aksine parasının içeride kalması nedeniyle mağdur olduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da adı gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ile babasının mal varlıklarına el konulurken, haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Sandal'ın soruşturmaya konu fonlardan 11 milyar TL kazanç elde ettiği öne sürüldü.

DUBAİ'DE OLDUĞUNU DOĞRULADI

Hakkındaki iddiaların ardından açıklamalarda bulunan Melis Sütşurup Sandal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde olduğunu doğruladı.

Sandal, Dubai'de bulunmasının soruşturmayla bağlantılı olmadığını belirterek oğlunun eğitimi nedeniyle geçen yıldan bu yana burada yaşadığını ifade etti.

FONA YATIRIM YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'a konuşan Sandal, birçok yatırımcı gibi kendisinin de söz konusu fonlardan satın aldığını söyledi. Ancak kamuoyunda gündeme gelen miktarların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Herhangi bir duyum aldıktan sonra parasını çekerek fondan çıktığı yönündeki iddiaları da reddeden Sandal, hesap hareketleri incelendiğinde durumun ortaya çıkacağını belirtti. Savcılık tarafından ifadesine başvurulması durumunda da gerekli açıklamaları yapacağını söyledi.

FONLAR KAPANMADAN BİR GÜN ÖNCE YENİDEN PARA YATIRMIŞ

Sandal, 1 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında fonda işlemler yaptığını belirtirken dikkat çeken bir ayrıntıyı da paylaştı.

Fonlara işlem kısıtlaması getirilmesinden yalnızca bir gün önce yüksek miktarda yeni yatırım yaptığını söyleyen Sandal, fonların kapatılmasıyla parasının içeride kaldığını ifade etti. Bu durumu, önceden bilgi sahibi olarak hareket etmediğinin ve haksız kazanç sağlamadığının göstergesi olarak sundu.

İLK ÇEKİMİN TARİHİNİ HATIRLAMADI

Sandal'a 15 Eylül'de yeniden yatırım yaptığı hatırlatılarak ilk para çekme işlemini hangi tarihte gerçekleştirdiği de soruldu.

Kesin tarihi hatırlamadığını belirten Sandal, işlemin temmuz ayında gerçekleşmiş olabileceğini ancak hesap dökümünü görmeden net bir tarih vermek istemediğini söyledi.

"HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEDİM"

Kamuoyunda konuşulan rakamları bir kez daha reddeden Sandal, fon krizinin ortaya çıkmasından bir gün önce yeniden para yatırdığına dikkat çekti. Fonların kapanmasının ardından kendisinin de ciddi mağduriyet yaşadığını savunan Sandal, süreçten haksız bir kazanç elde etmediğini belirtti.