Tepkiler sonrası Mustafa Sandal sahneye çıkıp özür diledi
Güncelleme:
İzmir konserinde teknik ekibe söylediği sert sözlerle tepki çeken Mustafa Sandal, dün gece Bursa'daki sahnesinde konuyla ilgili açıklama yaptı. Genç çalışan Batuhan'dan tüm izleyicilerin önünde özür dileyen Sandal, "Biz de insanız, bazen yanlış yapabiliyoruz. Gönlünü kırdığım için üzgünüm" diyerek samimiyetini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde İzmir konserinde sahnede yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle reji görevlisine söylediği sözlerle gündeme gelmişti. Sandal'ın, sahnedeki ekranı yöneten genç çalışana sinirlenerek "Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin" demesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

BURSA KONSERİNDE ÖZÜR GELDİ

Olayın ardından gözler Mustafa Sandal'a çevrilirken, ünlü şarkıcı dün akşamki Bursa konserinde konuyla ilgili açıklama yaptı ve tüm izleyicilerin önünde teknik ekipten Batuhan adlı çalışandan özür diledi.

"BAZEN CANIMIZ SIKILABİLİYOR"

Sandal şu ifadeleri kullandı, "İzmir'de bir olay yaşandı, ona değinmek istiyorum. 3 binden fazla konser verdim, orkestrama ve ekibime olan ağabeyliğimi herkes bilir. Ama biz de insanız, bazen canımız sıkılabiliyor. İlk defa Batuhan kardeşime denk geldi, yakışmayacak bir şey söyledim ve gönlünü kırdım. Motivasyonunu düşürdüğüm için üzüldüm. Hepinizin huzurunda özür diliyorum."

