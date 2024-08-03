Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu, Pınar Altuğ'un kızıyla görüntülenmişti! Anne Emina Jahovic'ten yorum geldi

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin 15 yaşındaki Su ile Mustafa Sandal'ın aynı yaştaki oğlu Yaman, temmuz ayında Göcek'te görüntülenmişti. Kameraları görünce panikleyen ikiliyken ilgili ilk yorum Mustafa Sandal'ın eski eşi şarkıcı Emina Jahovic'ten geldi.

"ONLAR DAHA ÇOCUK NEYİ KONUŞUYORUZ?"

Ayaküstü Aramızda Kalmasın muhabiriyle sohbet eden Jahovic, oğlunun Su Atacan ile görüntülenmesiyle ilgili "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar. Neyi konuşuyoruz? Onlarınki arkadaşlık zaten bir şey yok ki" dedi. Çok iyi olduğunu ve çok güzel projelerinin olduğunu söyleyen Emina Jahovic, "Yeni albüm hazırlıyoruz. Ekim sonunda çıkacak" ifadelerini kullandı.