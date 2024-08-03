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Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu, Pınar Altuğ'un kızıyla görüntülenmişti! Anne Emina Jahovic'ten yorum geldi

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Oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman, geçtiğimiz ay Göcek'te görüntülendi. Oğlu ve Su'yla ilgili konuşan anne Emina Jahovic "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar" dedi.

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin 15 yaşındaki Su ile Mustafa Sandal'ın aynı yaştaki oğlu Yaman, temmuz ayında Göcek'te görüntülenmişti. Kameraları görünce panikleyen ikiliyken ilgili ilk yorum Mustafa Sandal'ın eski eşi şarkıcı Emina Jahovic'ten geldi.

"ONLAR DAHA ÇOCUK NEYİ KONUŞUYORUZ?"

Ayaküstü Aramızda Kalmasın muhabiriyle sohbet eden Jahovic, oğlunun Su Atacan ile görüntülenmesiyle ilgili "Onlar küçük çocuk. Daha ne ilişkisi 15 yaşındalar. Neyi konuşuyoruz? Onlarınki arkadaşlık zaten bir şey yok ki" dedi. Çok iyi olduğunu ve çok güzel projelerinin olduğunu söyleyen Emina Jahovic, "Yeni albüm hazırlıyoruz. Ekim sonunda çıkacak" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu, Pınar Altuğ'un kızıyla görüntülenmişti! Anne Emina Jahovic'ten yorum geldi

Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu, Pınar Altuğ'un kızıyla görüntülenmişti! Anne Emina Jahovic'ten yorum geldi

Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu, Pınar Altuğ'un kızıyla görüntülenmişti! Anne Emina Jahovic'ten yorum geldi

Mustafa Sandal'ın 15 yaşındaki oğlu, Pınar Altuğ'un kızıyla görüntülenmişti! Anne Emina Jahovic'ten yorum geldi

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Magazin

Mustafa Sandal Emina Jahovic Pınar Altuğ Çocuk Göcek Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (19)

Abdullah KARAMAN:

Dini nikah kıyıp evlenseler kıyameti koparırsınız ama nikahsız herşeyi yapıyorlar çıtınız çıkmıyor.

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Gerard Dirivia:

Dini nikah en iyisi zaten, kıy nikahı 10 tanesine tamam işin iş :))) sonra 3 kere boşadım de boşandın gitti, ne uğraşacan mahkeme tazminat nafaka, avratın değeri nedir ki, erkeği kral yapan sistem :))

yanıt88
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Alp Dogan Caglar:

Dini nikahla yada nikahsız isteyen istediğini yapar. Kimsenin kimseyi kınama hakkı yok. Taki başkasının canına malına dokunana kadar. Bu konuya bu şekilde bakmayı öğrenemediğimiz sürece ayrışma ötekileşme biz,siz oluruz ama bir olamayız

yanıt51
yanıt104
JY:

BENCEDE DİNİ NİKAH EN İYİSİ HEVESİNİ ALDINMI 3 KERE BOŞ OL DE OLDU BİTDİ KOY KAPININ ÖNÜNE. TAZMİNAT YOK NAFAKA YOK.

yanıt24
yanıt109
ERKAN ÇAMSARI:

Gerard ve JY Çevrenizde müslüman olduğunu sanmıyorum ama eğer bir gün bir müslüman ile tanisirsaniz tek eşli oldugunu ve tek esliligi savundugunu görürsünüz. O söyledikleriniz akşam viri yarın bir başkası ile ilan insanlar sizin dininiz ve mesrebiniz üzerine olanlardir. İstersen ailenizdeki kadinlara bakın dün kiminleydiler bu gün kimlerle.

yanıt38
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Sedat Macit:

siz nesinizki cocuklarinizda o olsun

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Doğrucu:

Bakalım senin çocukların hangi arabın mikrofununa şarkı söyleyecekkj

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Hsn:

Doğrucu,sana kimler şarkı söyledi tahmin etmek zor değil

yanıt28
yanıt6
Anty-Partizan:

Cocuklar Duy mus...

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Kralçıplak:

Armutlar dibine düşüyor, çekirdekten yetişiyorlar geleceğe hazırlık

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