Cihan Sütşurup kimdir? Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'un mal varlığına el mi konuldu, neden?

Son günlerde ekonomi ve magazin gündeminin kesiştiği bir isim öne çıkıyor: Cihan Sütşurup. Mustafa Sandal'ın kayınpederi olmasıyla bilinen Sütşurup hakkında ortaya atılan "mal varlığına el konuldu" iddiaları kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Cihan Sütşurup ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

CİHAN SÜTŞURUP KİMDİR?

Cihan Sütşurup, kamuoyunda özellikle borsa çevrelerinde tanınan bir isim olarak biliniyor. Aynı zamanda şarkıcı Mustafa Sandal'ın kayınpederidir. Son dönemde hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle gündeme geldi.

CİHAN SÜTŞURUP'UN MAL VARLIĞINA EL Mİ KONULDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cihan Sütşurup'un mal varlığına tedbir konulduğu belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda;

Gayrimenkuller

Banka hesapları

Çeşitli yatırım araçları

üzerinde tasarruf işlemlerinin durdurulduğu ifade edildi. Tedbir kararının geniş kapsamlı olduğu ve tüm mal varlığını kapsadığı aktarıldı.

CİHAN SÜTŞURUP MAL VARLIĞINA NEDEN EL KONULDU?

Sütşurup hakkında "tefecilik" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda mal varlığına tedbir uygulandığı bildirildi.

Ayrıca soruşturma dosyasında, bir kripto para platformunun Simge Sütşurup hakkında "terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasının önlenmesi" mevzuatı çerçevesinde MASAK'a bildirim yaptığı bilgisi de yer aldı. Hesap hareketlerinin beyan edilen gelir düzeyiyle örtüşmediğine dair şüphelerin dosyada bulunduğu öne sürüldü.

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 İstanbul doğumlu Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur.

1990'lı yılların başında birçok sanatçıya beste vererek müzik sektörüne adım attı. 1994 yılında çıkardığı Suç Bende albümüyle büyük çıkış yakaladı. "Araba", "Aya Benzer", "İsyankar", "Aşka Yürek Gerek" gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaştı.

Kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan Sandal, televizyon projelerinde jüri üyeliği ve oyunculuk da yaptı. 2022 yılında Melis Sütşurup ile evlendi. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema, televizyon ve reklam projelerinde de yer aldı.