Mabel Matiz, Lvbel C5 ve Mustafa Sandal polemiği Magazin Bahane'de masaya yatırıldı

Haberler.com ekranlarında izleyiciyle buluşan Magazin Bahane programı, bu hafta sanat camiasını sarsan Mabel Matiz, Lvbel C5 ve Mustafa Sandal polemiğini masaya yatırdı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, şarkı sözlerinden doğan adliye sürecinden sosyal medyadaki tepkilere, sanatın sınırlarından ünlülerin söylemlerine kadar birçok konuyu detaylı bir şekilde ele aldı.

SANATTA SAYGI VE MÜSTEHCENLİK TARTIŞMASI

Programın ilk bölümünde Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısının sözleri üzerinden başlayan tartışmalar gündeme taşındı. Solaker, "Mabel Matiz'in şarkı sözleri polemik yarattı: sanatta saygı ve müstehcenlik tartışılıyor" diyerek sanatın özgürlük sınırlarına dikkat çekti.

ŞİKAYET VE ORGANİZE HAREKETLER

Kalaycıoğlu ve Solaker, şarkıya yönelik şikayetlerin toplu şekilde yapıldığı iddialarını değerlendirdi. "20 kişiyi örgütleyip şikayet edersen radar sana döner" yorumu, bu tür organize tepkilerin sanatçılar üzerindeki etkisini vurguladı.

SOSYAL MEDYADA PROVOKATÖRLER

Tartışmaların sosyal medyaya taşındığını belirten Kalaycıoğlu, "Provokatörler ve seviyesiz soytarılar yaygara yaparak konuyu çarpıtıyor" sözleriyle gündemi manipüle edenlere tepki gösterdi. Solaker ise "Sosyal medyada haddini bilmeyen sözde fenomenler ortaya çıkıyor" diyerek tepkilerin büyümesine dikkat çekti.

MUSTAFA SANDAL'A ELEŞTİRİLER

Programda Mustafa Sandal'ın çıkışları da masaya yatırıldı. "Mustafa Sandal'ın 50 yaşından sonra böyle bir pota hatasına girmesi gereksiz" yorumu, sanatçının tavırlarının eleştirilmesine neden oldu. Ayrıca "Adamı tahrik edersen sonra 'Bana bunu dedi' diyemezsin" değerlendirmesi, ünlü isimlerin sorumluluklarına işaret etti.