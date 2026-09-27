Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı

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Fon dolandırıcılığında bomba iddia: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın, geçtiğimiz üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL para çıkardığı iddia edildi.

Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup, SPK tarafından daha önce borsada hisse manipülasyonu nedeniyle işlem yasağı almıştı.

Ayrıca Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Sütşurup hakkında 2022 yılında, babasının borsadan elde ettiği paraları kripto para borsası üzerinden akladığı iddiasıyla soruşturma açılmış, bu süreçte Sütşurup ailesinin mal varlığına tedbir konulmuştu.

Sütşurup ailesinin kripto para ve borsadaki geçmişine, şimdi de son dönemde patlak veren fon skandalında Melis Sandal'ın 11 milyar TL para çıkışı yaptığı iddiası eklendi.

İddialara göre Sandal, operasyon öncesindeki son 2 aylık süreçte söz konusu fonlardan 6 Milyar 600 Milyon TL net çıkış gerçekleştirdi. Son iki ayda ise bu işlemlerden 2 Milyar 350 Milyon TL net kazanç elde ettiği öne sürülüyor.

Melis Sandal’ın Ağustos ayında yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu belirtilirken, bazı kaynaklarda “kaçak” olduğu da iddia ediliyor.

Hatırlanacağı üzere Mustafa Sandal, geçmiş dönemde gündeme gelen savunma sanayi kesintisi olan 750 TL'yi ödememek için kredi kartı limitini 99 bin TL'ye düşürmüştü.

Gazeteci Yiğit Uzun:

(Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı iddiası hk)

Mustafa Sandal'ın menajeri Tekin Önal'ı aradım.

Olayı yalanlamadan söz konusu işlemler için "evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır." dedi

Kaynak: Haberler.com